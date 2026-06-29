Ελληνίδα εθελόντρια της Βενεζουέλας μιλάει στον FLASH: Ράβουμε κουβέρτες και ρούχα για τα ορφανά

Την ώρα που τα σωστικά συνεργεία δίνουν μια άνιση μάχη με τον χρόνο, σκάβοντας ασταμάτητα μέσα στα βουνά από μπετόν και σίδερα, αναζητώντας ίχνη ζωής κάτω από τα συντρίμμια, μια άλλη, εξίσου συγκινητική μάχη δίνεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εκείνη της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.

Ανάμεσα σε όσους σπεύδουν να στηρίξουν τους σεισμόπληκτους της Βενεζουέλας βρίσκονται και Έλληνες εθελοντές, οι οποίοι, αφήνοντας στην άκρη τη δική τους καθημερινότητα, προσφέρουν ό,τι μπορούν στους ανθρώπους που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασαν οικογένειες, σπίτια και κάθε αίσθηση ασφάλειας.

Άλλοι στήνουν πρόχειρα συσσίτια, μοιράζοντας ένα ζεστό πιάτο φαγητό σε ανθρώπους που κοιμούνται πλέον στους δρόμους. Άλλοι περνούν ατελείωτες ώρες στα νοσοκομεία του Καράκας, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους δίπλα σε γιατρούς και νοσηλευτές που προσπαθούν να σώσουν τους τραυματίες.

Κάποιοι μεταφέρουν με τα οχήματά τους τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης σε πάρκα, γήπεδα και ανοιχτούς χώρους, όπου έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο χιλιάδες οικογένειες που είδαν τα σπίτια τους να μετατρέπονται σε ερείπια από τους φονικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

«Ράβουμε νυχθημερόν κουβέρτες και ρούχα για τα παιδιά»

Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι άνθρωποι της προσφοράς που σιωπηλά δίνουν τον δικό τους αγώνα για να συνδράμουν σε αυτό το τιτάνιο έργο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Μία τέτοια οικογένεια είναι και η οικογένεια της Ελένης Παναγιωτίδου όπου τα μέλη της, με τη δύναμη της ψυχής τους και μέσα στον ανείπωτο πόνο και την καταστροφή, προσπαθούν να χαρίσουν λίγη ζεστασιά στα παιδιά που έμειναν ορφανά.

Με υφάσματα που κατάφεραν να προμηθευτούν από ένα από τα ελάχιστα καταστήματα του Καράκας που έμειναν όρθια μετά τον Εγκέλαδο, ράβουν κουβέρτες και ρούχα, ελπίζοντας ότι μαζί με αυτά θα προσφέρουν και μια μικρή αγκαλιά σε παιδιά που έχασαν τα πάντα.

«Ο αδερφός μου, Παύλος, μετέφερε όλα αυτά τα υφάσματα με το αυτοκίνητό του εδώ στο σπίτι μας και 10 άτομα μαζί εργαζόμαστε νυχθημερόν, κόβουμε και ράβουμε τα υφάσματα για να κάνουμε κουβέρτες και ρουχαλάκια για τα παιδάκια», λέει στον FLASH η κυρία Ελένη Παναγιωτίδου.

Η ίδια προσθέτει ότι «υπάρχει ένα δίκτυο εθελοντών το οποίο σε συνεννόηση με άλλες Ομάδες Εθελοντών που βρίσκονται στο Καράκας για να προσφέρουν Ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέρουν τις ανάγκες που υπάρχουν για τους χιλιάδες συνανθρώπους μας και ο καθένας από εμάς βοηθάει με όποιο τρόπο μπορεί. Υπάρχει πόνος εδώ στο Καράκας. Μεγάλη θλίψη. Υπάρχουν πολλά ορφανά αλλά και οικογένειες όπου επέζησε μόνο ένας γονιός. Πώς να παρηγορήσουμε αυτούς τους ανθρώπους»; αναρωτιέται η ίδια.

Μέσα στο χάος, τον φόβο και την απόγνωση, οι πράξεις αυτών των ανθρώπων αποδεικνύουν πως, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η αλληλεγγύη μπορεί να γίνει η πιο δυνατή ελπίδα. Γιατί όταν όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί, η ανθρωπιά εξακολουθεί να στέκεται όρθια.