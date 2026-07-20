Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Έρχεται η πρόταση γάμου μετά τη συγκατοίκηση; (βίντεο)

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρίσκεται στην Μύκονο, αυτή τη φορά για χάρη της αγαπημένης του Ρίας Ελληνίδου που όπως φαίνεται έχουν γίνει αχώριστοι. Έφτασε μόνος, μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη συναυλία της τραγουδίστριας στο νησί των ανέμων, που θα πραγματοποιηθεί αύριο 21 Ιουλίου και η κάμερα του Μykonos LIVE TV τον εντόπισε να απολαμβάνει το δείπνο του, παρέα με φίλους, σε γνωστό εστιατόριο στα Ματογιάννια.

Ο Δημήτης Αλεξάνδρου διέκοψε για λίγο το φαγητό του και δεν δίστασε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του Νίκου Κουρούμαλου που αφορούν στην προσωπική του ζωή. Μετά τη μετακόμιση της Ρίας Ελληνίδου στο σπίτι του πρώην μοντέλου και την απόφαση του ερωτευμένου ζευγαριού να συγκατοικήσει ,οι φήμες για γάμο έχουν φουντώσει και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θέλησε να δώσει τις δικές του απαντήσεις για την εξέλιξη της σχέσης τους.

Θα κάνει πρόταση γάμου στο κορίτσι του και πως θα του φαινόταν η ιδέα να παντρευτούν στην Μύκονο; Όλες οι απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί:

