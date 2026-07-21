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Φωτιά στο Αδάμι Επιδαύρου - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

LIFE Celebrities Showbiz Μύκονος Ρία Ελληνίδοιυ Δημήτρης Αλεξάνδρου Paris Valtadoros

Ελληνίδου - Αλεξάνδρου: Ζουν τον έρωτά τους στη Μύκονο... με υπογραφή γνωστού σχεδιαστή

Πιασμένοι χέρι-χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου λίγο πριν τη συναυλία της τραγουδίστριας στο νησί.

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Τζώρτζια Γεωργίου

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Στη Μύκονο έφτασε η Ρία Ελληνίδου, για τη συναυλία της σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου. O Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν ηδη εκεί και την  υποδέχτηκε με μια μεγάλη αγκαλιά. Το ζευγάρι αποφάσισε να δυνδυάσει επαγγελματικές υποχρεώσεις με στιγμές απόλυτης χαλάρωσης στο νησί των Ανέμων. 

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Στη φωτογραφία που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο instagram, το ζευγάρι αγκαλιασμένο απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας, λίγο πριν ξεκινήσουν οι ετοιμασίες της τραγουδίστριας για τη συναυλία στο νησί.

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Χθες το βράδυ, έκαναν μία βόλτα στη Χώρα του νησιού, πιασμένοι χέρι χέρι χωρίς να κρύβουν το πόσο ερωτευμένοι είναι τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών πάνω τους. Σταθμός στη βόλτα τους στα Ματογιάννια, το κατάστημα του γνωστού σχεδιαστή Πάρη Βαλταδώρου, του ανθρώπου που επιμελείται όλες τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας στη σκηνή και όχι μόνο. 

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LIFE Celebrities Showbiz Μύκονος Ρία Ελληνίδοιυ Δημήτρης Αλεξάνδρου Paris Valtadoros

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