Θησείο:Το τελετουργικό του κόμματος Τσίπρα με το κοριτσάκι που θύμισε Αθήνα 2004 και Ανδρέα του 1985

Σε μια συγκέντρωση που είχε ισχυρούς συμβολισμούς και εντυπωσιακό τελετουργικό, ο Αλέξης Τσίπρας, με φόντο την Ακρόπολη και κρατώντας το χέρι ενός μικρού κοριτσιού, έδωσε στην δημοσιότητα το όνομα του κόμματός του.

Ειδικά, η σκηνή με το μικρό κοριτσάκι που ανέβηκε στη σκηνή της εκδήλωσης στο Θησείο για να του παραδώσει το χαρτί με το όνομα του νέου κόμματος, έδωσε τροφή για συζητήσεις και σχόλια. Μάλιστα, προκάλεσε έντονους συνειρμούς. Οι παλαιότεροι δε, ανέσυραν από τη μνήμη τους εικόνες από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, όπου το στοιχείο του παιδιού είχε χρησιμοποιηθεί ως σύμβολο ελπίδας, συνέχειας και εθνικής αυτοπεποίθησης.

Στην εκδήλωση παρουσίασης της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» (ΕΛ.Α.Σ.), το σκηνικό είχε σαφώς τελετουργικά χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε προβολή βίντεο, ακολούθησε μουσική επένδυση με σύνθεση του Σταμάτη Κραουνάκη και στη συνέχεια ένα μικρό κορίτσι διέσχισε αργά το πλήθος για να παραδώσει στον πρώην πρωθυπουργό το χαρτί με την ονομασία του νέου πολιτικού φορέα.

Η εικόνα θύμισε σε πολλούς τη σκηνοθετική αισθητική της Αθήνας 2004: τον συμβολισμό του παιδιού, την αργή κινησιολογία, τη μουσική φόρτιση και την προσπάθεια δημιουργίας μιας συλλογικής συγκινησιακής στιγμής. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η παρουσίαση του νέου κόμματος επιχειρεί να αντλήσει στοιχεία από μια περίοδο που έχει ταυτιστεί στη δημόσια μνήμη με εθνική υπερηφάνεια και αισιοδοξία.

Άλλοι πάλι, έκαναν παραλληλισμούς με μια αντίστοιχη σκηνή από το μακρινό 1985 με τον τότε πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, όταν είχε ανεβάσει στην εξέδρα πολιτικής ομιλίας ένα μικρό κοριτσάκι, την «Αλλαγούλα», που αποτέλεσε κεντρικό επικοινωνιακό μοτίβο της προεκλογικής καμπάνιας.

Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα στοιχεία της εκδήλωσης, δίνοντας από την πρώτη στιγμή έντονο συμβολικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.