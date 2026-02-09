Ελληνική γλώσσα: Από τις 105 εκατ. λέξεις στη σημερινή λεξιπενία – Τι λέει ο Μπαμπινιώτης

Η ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα μεγάλο διπλωματικό όχημα, ένα όχημα ήπιας διπλωματίας τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον καθηγητή Γιώργο Μπαμπινιώτη στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».



Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι ότι η σημερινή ημέρα είναι ημέρα Ελλάδος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα καταστεί ημέρα που θα αναδεικνύει το μεγαλείο του οικουμενικού ελληνισμού, ενώ υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο, για το οποίο ο πρωθυπουργός έδωσε την βασική κατεύθυνση, και είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό μέσω ειδικής εκπαίδευσης, η οποία θα αφορά όλα τα παιδιά του κόσμου και όχι μόνο τα ελληνόπουλα.



Από την πλευρά του ο κ. Μπαμπινιώτης χαρακτήρισε «εθνικό θέμα» το θέμα της γλώσσας και έκανε μια αναδρομή στην προσπάθεια της χώρας να ανακηρυχθεί η σημερινή ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ)

Η ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα του Πολιτισμού που σφράγισε το δυτικό πολιτισμό και όλες τις μορφές του, αλλά και τις ευρωπαϊκές γλώσσες και άλλες ευρύτερα είπε ο Γιώργος Μπαμπινιώτης επισημαίνοντας ότι ο κορμός της γλώσσας είναι η σύνταξη. Πρόσθεσε ότι σύμφωνα με το λεξικό Thesaurous (διεθνές λεξικό που δίνει κυρίως συνώνυμα και συγγενικές λέξεις) υπάρχουν 105 εκατομμύρια λέξεις στην ελληνική γλώσσα, και σημείωσε ότι τόσες χρησιμοποιήθηκαν στις 12 χιλιάδες κείμενα που καταγράφηκαν.

Το θέμα της λεξιπενίας

Ο κ. Γεραπετρίτης παρενέβη αναρωτώμενος πόσες λέξεις από τα 105 εκ του Thesaurous χρησιμοποιούνται σήμερα, και έθιξε το θέμα της λεξιπενίας, αναρωτώμενος εάν υπάρχει αναστροφή. Από την πλευρά του ο κ. Μπαμπινιώτης είπε ότι εκθέτοντας τη γλώσσα εκθέτουμε τον τρόπο σκέψης μας, και ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι υπάρχει και θέμα Δημοκρατίας, αφού, όπως είπε, αν οι πολίτες δεν έχουν καλή κατανόηση της γλώσσας δεν θα γίνουν ελεύθεροι. Σημείωσε, επίσης, αναφερόμενος στη σημερινή λεξιπενία, ότι με τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι αυτόματοι κειμενογράφοι που γράφουν κατόπιν υπαγορεύσεως, απαξιώνεται η γλώσσα.

Ο κ. Μπαμπινιώτης είπε ότι οι οι γερμανικές Ακαδημίες πνεύματος από το 1815 μέχρι σήμερα εκδίδουν τις ελληνικές επιγραφές, και έχουν καταγράψει ήδη 150 χιλιάδες επιγραφές σε πενήντα τόμους, γιατί-όπως είπε- τα ψηφίσματα και οι θεσμικές αποφάσεις έχουν περάσει μέσα από τις επιγραφές.



«Ο Γαλιλαίος είπε ότι η μεγαλύτερη ανακάλυψη είναι το ελληνικό αλφάβητο γιατί με 24 γράμματα μπορείς να εκφράσεις τις πιο μύχιες σκέψεις σου» είπε ο κ. Μπαμπινιώτης.



Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την πλευρά του αναφέρθηκε στην ανάγκη συναίνεσης, που δεν ήταν πάντα διαχρονική όπως είπε και εξήρε την προσπάθεια της κυβέρνησης για της αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας παγκοσμίως. Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να υπάρχει επανάσταση για το γλωσσικό ζήτημα όπως τα «Ευαγγελικά» και τα «Ορεστιακά» για το εάν έπρεπε να μεταφράζεται το Ευαγγέλιο ή οι τραγωδίες, αλλά -σημείωσε ότι αυτό υποδηλώνει την ένταση του Έλληνα για το πολύτιμο αγαθό του που είναι η γλώσσα. Ο κ. Γεραπετρίτης και κατέληξε επισημαίνοντας εκ νέου την ανάγκη συναίνεσης στην ανάδειξη της παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας τονίζοντας ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τη γλώσσα μας.

