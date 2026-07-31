Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Σε συστάσεις προς τους πολίτες προχώρησε σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, προκειμένου να μπορέσουν να προφυλάξουν την υγεία τους από τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε πολλές περιοχές στη χώρα.

Όπως σημειώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, οι βασικές οδηγίες σε συνθήκες επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από καπνό φωτιάς που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες είναι:

Άμεση απομάκρυνση από την εστία της φωτιάς.

Πλήρης αποφυγή μετακινήσεων για τους ανθρώπους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τις εγκύους.

Παραμονή όσο το δυνατόν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες. Η χρήση κλιματισμού ανακυκλώνει τον αέρα του δωματίου και ενθαρρύνεται σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, με την προϋπόθεση ότι το δωμάτιο είναι και μπορεί να παραμείνει προστατευμένο από τον εξωτερικό αέρα. Σε διαφορετική περίπτωση προτείνεται η δημιουργία ενός προστατευμένου και κλιματιζόμενου δωματίου εντός της οικίας.

Διαβάστε όλες τις οδηγίες της Πνευμονολογικής Εταιρείες, όπως και τα συμπτώματα που θα πρέπει να σας ανησυχήσουν στο news4health.gr