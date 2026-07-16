Ελληνική «βόμβα»: Έκλεισε στην Άρσεναλ ο Τζόλης με μυθικό deal 40 εκατομμυρίων

Ο Χρήστος Τζόλης είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει ένα όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή και να αγωνιστεί στη Premier League και μάλιστα στην πρωταθλήτρια Άρσεναλ.

Τι και αν η μισή Ευρώπη «έπεσε» στα πόδια του, η Μπριζ έκανε υπομονή, προσπάθησε κιόλας να τον κρατήσει στην ομάδα, αλλά μία αρνητική απάντηση σε μία τέτοια πρόταση, δε θα έκανε και καλό στον ποδοσφαιριστή.

Πέρα από την ιστορικότητα της ομάδας, το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ, μόνο αμελητέο δε θεωρείται, με τον Έλληνα εξτρέμ να «αρπάζει» ευκαιρία ζωής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Athletik, Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι δύο σύλλογοι έχουν καταλήξει πλέον σε οριστική συμφωνία και μένουν μόνο κάποια γραφειοκρατικά θέματα για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Μάλιστα, όπως αναφέρει προτεραιότητα του ίδιου του ποδοσφαιριστή ήταν η μετακίνηση του στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, κλείνοντας τα αυτά του σε προτάσεις άλλων ομάδων.

🚨 Arsenal reach agreement with Club Brugge to sign Christos Tzolis. Deal for 24yo left winger done at €40m asking price set by #ClubBrugge. Move in process of being finalised - Greece international wanted & prioritised #AFC move throughout @TheAthleticFC https://t.co/iYMBAjVc3k — David Ornstein (@David_Ornstein) July 16, 2026

Θυμίζουμε ότι ο 24χρονος πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, καθώς σε 52 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατέγραψε 22 γκολ και 29 ασίστ, ενώ συνολικά 43 γκολ και 45 ασίστ σε 108 συμμετοχές από τότε που εντάχθηκε στην βελγική ομάδα το 2024.