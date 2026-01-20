Breaking news icon BREAKING
Προειδοποίηση 112: Έρχεται κακοκαιρία σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Κορινθία

«Ελληνικό» γκολ για την Αλ Καλίτζ: Ασίστ ο Φερνάντες, σκόραρε και πάλι ο Μασούρας (video)

Ο Γιώργος Μασούρας σκόραρε ξανά για την Αλ Καλίτζ, αυτή την φορά μετά από ασίστ του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Πάολο Φερνάντες.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Γιώργος Μασούρας «κάνει πλάκα» στην Σαουδική Αραβία, καθώς σκόραρε το έκτο του γκολ για την Αλ Καλίτζ, στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Ο διεθνής επιθετικός έχει βρει τον καλό του εαυτό στην ομάδα του Γιώργου Δώνη, καθώς μετά την ντοπιέτα επί της Αλ Ακντούντ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του, ο Μασούρας άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ με την Αλ Αχλί. Το γκολ μάλιστα το σέρβιρε ένας άλλος γνώριμος των ελληνικών γηπέδων, ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλ Καλίτζ από την ΑΕΚ.

Δείτε το γκολ

