«Ελληνικό» γκολ για την Αλ Καλίτζ: Ασίστ ο Φερνάντες, σκόραρε και πάλι ο Μασούρας (video)

Ο Γιώργος Μασούρας «κάνει πλάκα» στην Σαουδική Αραβία, καθώς σκόραρε το έκτο του γκολ για την Αλ Καλίτζ, στα τελευταία επτά παιχνίδια.

Ο διεθνής επιθετικός έχει βρει τον καλό του εαυτό στην ομάδα του Γιώργου Δώνη, καθώς μετά την ντοπιέτα επί της Αλ Ακντούντ στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του, ο Μασούρας άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ με την Αλ Αχλί. Το γκολ μάλιστα το σέρβιρε ένας άλλος γνώριμος των ελληνικών γηπέδων, ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Αλ Καλίτζ από την ΑΕΚ.

Δείτε το γκολ