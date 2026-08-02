«Ελληνικό» καλοκαίρι για τον Σάρας και την οικογένεια του - Σε ποιο μέρος πέρασε τις διακοπές του

Την Ελλάδα επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο οποίος απολαμβάνει τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Λιθουανός τεχνικός ταξίδεψε στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά, εκμεταλλευόμενος το διάλειμμα από τις υποχρεώσεις της νέας σεζόν, με προορισμό ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά νησιά.

Ο «Σάρας» μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές του μέσω των social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το γραφικό Φισκάρδο και την Άσο. Στα στιγμιότυπα εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του, Άννα Δούκα, και τα παιδιά τους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και τις φυσικές ομορφιές του νησιού.

Η λεζάντα που επέλεξε για να συνοδέψει την δημοσίευση του ήταν «Καλοκαίρι στην Ελλάδα, το δικό μας τέλειο!», δείχνοντας ξεκάθαρα πόσο πολύ απολαμβάνει τις διακοπές του στα όμορφα νησιά της Ελλάδας.

Με τις μπαταρίες γεμάτες, ο Γιασικεβίτσιους αναμένεται σύντομα να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, όπου τον περιμένει ακόμη μία απαιτητική σεζόν στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, με υψηλές φιλοδοξίες σε Τουρκία και EuroLeague.