Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν δυο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Σαουδική Αραβία-Εύσημα Δένδια

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν δυο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους την ώρα που κατευθυνόταν προς την πόλη Γιάνμπου με στόχο διυλιστήρια.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας, τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Μαρτίου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Εύσημα Δένδια:

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας συνεχάρη τα στελέχη της πυροβολαρχίας, κάνοντας ειδική αναφορά στο αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων:

«Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν και κατευθυνόμενους σε διυλιστήριά του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλον αυτό τον καιρό, αλλά και ότι επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς, προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών.

Ξέρετε ίσως, ότι η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου, είναι μια τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η δημιουργία πληθωρισμού, η δημιουργία ακρίβειας, μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή. Η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή την συγκυρία μια τεράστια σημασία.»







Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πολεμικής Αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν».