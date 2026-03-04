Στην Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» – Δείτε βίντεο

Ανοιχτά της Κύπρου πλέουν οι δύο ελληνικές φρεγάτες που εστάλησαν εσπευσμένα για την προστασία του νησιού μετά τις ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους.

Η νεότευκτη φρεγάτα «Κίμων» (F-601), αλλά και ο «βετεράνος» της αντιμετώπισης drones η φρεγάτα «Ψαρά» (F-454), η οποία επιλέχθηκε επειδή διαθέτει το προηγμένο σύστημα anti-drone «Κένταυρος» θα λειτουργήσουν ως ασπίδα σε πιθανές νέες επιδρομές ιρανικών drones πάνω από τη Μεγαλόνησο.

Η Φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra θα λειτουργεί ως τα «μάτια» της αεράμυνας με την πανίσχυρη αντιαεροπορική της «ομπρέλα» μέσω του ραντάρ SEAFIRE και των πυραύλων Aster 30 στην ευρύτερη περιοχή.

INTIME NEWS / ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Φρεγάτα «Ψαρά» τύπου MEKO 200HN με τη χρήση του συστήματος «Κένταυρος» θα μπορεί να καταρρίψει κάποιο drone που ενδεχομένως κινηθεί πάνω από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» και το αεροδρόμιο της Πάφου, που βρέθηκαν στο στόχαστρο των ιρανικών Shahed. Το σύστημα που φέρει η φρεγάτα «Ψαρά» είναι κρίσιμο για την εξουδετέρωση drones μέσω παρεμβολών (jamming), προστατεύοντας τις υποδομές από «σμήνη» επιθέσεων.

Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» θα λειτουργήσουν ως «ασπίδες» των πιο κρίσιμων υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, του λιμανιού της Λεμεσού που είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Μεγαλονήσου, για την προστασία του ζωτικού θαλάσσιου διαδρόμου κοντά στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, αλλά και των κρίσιμων στρατιωτικών υποδομών στην Πάφο, όπως η αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η διάταξη των δυο πολεμικών πλοίων σε Λεμεσό και Πάφο ακολουθεί τη στρατιωτική λογική της διαστρωματωμένης άμυνας, με τον «Κίμωνα» να προσφέρει έγκαιρη προειδοποίηση και κάλυψη μεγάλης εμβέλειας μέσω του ραντάρ SEAFIRE, ενώ η φρεγάτα «Ψαρά» θα αναλαμβάνει την εξουδετέρωση ειδικών ασύμμετρων απειλών κοντά σε κρίσιμες υποδομές.

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν το προσωπικό τους από την πρεσβεία στην Κύπρο

Σημειώνεται πως νωρίτερα, σήμερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναβάθμισε στο Επίπεδο 3 («Επανεξετάστε το ταξίδι»), την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο επικαλούμενο την απειλή ένοπλης σύγκρουσης και τους αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια.

Παράλληλα, ενέκρινε την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης και των οικογενειών τους από το νησί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί σημαντικές διαταραχές στις εμπορικές πτήσεις, ενώ στις 2 Μαρτίου drone έπληξε κτίριο εντός των Βρετανικών Κυρίαρχων Βάσεων στην Κύπρο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιοχή που διοικείται από τους Τουρκοκύπριους, όπου, όπως επισημαίνεται, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία έχει περιορισμένη δυνατότητα παροχής βοήθειας σε Αμερικανούς πολίτες.

Οι αμερικανικές αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να διαθέτουν εναλλακτικό σχέδιο αναχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.