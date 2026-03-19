Ελληνικοί Patriot: Πώς δόθηκε η διαταγή για το πρώτο, επίσημο, «kill» στη Σαουδική Αραβία

Στις 09:30 της Πέμπτης, τοπική ώρα, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας σήμανε ένας ακόμη συναγερμός. Τα ραντάρ εντόπισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το έδαφος του Ιράν, με τους υπολογισμούς να δείχνουν πως έχουν χαράξει τροχιά προς εγκαταστάσεις διυλιστηρίων στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, στο Κέντρο Επιχειρήσεων ο Έλληνας αξιωματικός που υπηρετεί ως σύνδεσμος ενημερώθηκε για τη στόχευση και πως η ελληνική πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή Yanbu, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, θα αναλάβει την αναχαίτιση. Λίγα λεπτά αργότερα δύο βλήματα Patriot εκτοξεύονται και με απόλυτη ακρίβεια καταρρίπτουν τους δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Η επιτυχής αναχαίτιση των δύο πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Η επίδοση «δύο στα δύο» δεν είναι απλώς ένα τακτικό αποτέλεσμα, αλλά και μια ισχυρή ένδειξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της υψηλής εκπαίδευσης του προσωπικού.

Παράλληλα, το γεγονός ότι πρόκειται για το πρώτο επίσημο «kill» των ελληνικών Patriot σε «εμπόλεμη ζώνη» προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο συμβάν, καθώς ενισχύει το κύρος της Ελλάδας ως αξιόπιστος σύμμαχος και επιβεβαιώνει τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων σε διεθνείς αποστολές ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά

Λόγω της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας το σύστημα MIM-104 Patriot διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εθνική άμυνα και θα αποτελέσει βασικό τμήμα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» που αναπτύσσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς συμβάλλει στην προστασία κρίσιμων υποδομών και μεγάλων αστικών κέντρων, παρέχοντας ασφάλεια απέναντι σε εναέριες απειλές και βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Patriot είναι αμερικανικής κατασκευής και εντάχθηκαν στην Πολεμική Αεροπορία το 2003. Είναι ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς στον κόσμο, με εμβέλεια ραντάρ έρευνας 170 χιλιόμετρα και μέγιστο βεληνεκές εμπλοκής 150 χιλιόμετρα.

Έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει:

αεροσκάφη

πυραύλους cruise

τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Αποτελείται από:

το Κέντρο Συντονισμού και Πληροφοριών (ICC)

το Ραντάρ (Radar Set)

το Σταθμό Ελέγχου Εμπλοκής (ECS)

τους Σταθμούς Εκτόξευσης (Launching Stations).

Η Μονάδα πυρός ελέγχει μέχρι 16 σταθμούς εκτόξευσης, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν και να επιχειρήσουν σε αποστάσεις μέχρι 30 χιλιόμετρα από τον σταθμό εμπλοκής, ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή. Οι Patriot έχουν δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής εννέα στόχων, ενώ το κάθε Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών ελέγχει και συντονίζει μέχρι έξι Σταθμούς Ελέγχου και διασυνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου.

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 2 Κέντρα Συντονισμού-Πληροφοριών και 6 Σταθμούς Ελέγχου Εμπλοκής με 6 Σταθμούς εκτόξευσης το καθένα.

Χρησιμοποιούν εκτοξευτήρα M-901 Launching Station της RAYTHEON με τρείς διαφορετικούς τύπους βλημάτων και βάρος κεφαλής 90 κιλά, μέγιστη ταχύτητα άνω των 3 Mach και μέγιστο ύψος εμπλοκής που φτάνει τα 24 χιλιόμετρα.