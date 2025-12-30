Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Μοίρασε γεύματα αγάπης σε άπορους και άστεγους στο Θησείο

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις», πραγματοποίησε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Θησείου (έξω από τον Σταθμό ΗΣΑΠ), μεγάλη εορταστική εκδήλωση για τους άστεγους συμπολίτες μας. Στόχος της δράσης είναι η προσφορά εορταστικών γευμάτων, γλυκισμάτων και στιγμών χαράς, αγάπης και κοινωνικοποίησης.



Παράλληλα, προσφέρθηκαν δώρα, είδη ένδυσης και υπόδησης, καθώς και αναμνηστικές ευχετήριες κάρτες, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα για την υποδοχή της νέας χρονιάς. Το εορταστικό κλίμα πλαισιώθηκε μουσικά από DJ του Ε.Ε.Σ., και μουσικούς με ζωντανή μουσική, ενώ εθελοντές και επαγγελματίες έψαλαν τα κάλαντα, μεταφέροντας το μήνυμα των εορτών.

Κάλαντα, φαγητό και δώρα σε μια συγκινητική δράση του Ερυθρού Σταυρού στο Θησείο!



📹Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/4PN5yPwauP — Flash.gr (@flashgrofficial) December 30, 2025

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Ανάλογες δράσεις υποστήριξης αστέγων έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ιδίως σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών, με στόχο την προστασία και την αξιοπρεπή διαβίωση των ευάλωτων συνανθρώπων μας.