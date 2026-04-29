Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές στον FLASH: Ψήφισμα για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου

Οι Αμερικανοί Βουλευτές Γκας Μπιλιράκης (Ρεπουμπλικανός απο τη Φλόριντα), Κρις Πάπας (Δημοκρατικός από το Νιου Χάμσαϊρ), Νικόλ Μαλλιωτάκη (Ρεπουμπλικανή από τη Νέα Υόρκη) και Ντίνα Τάιτους (Δημοκρατική από τη Νεβάδα) κατέθεσαν ψήφισμα στο Κογκρέσο για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, μία καθοριστική και ηρωική στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης.

Το ψήφισμα τιμά το εξαιρετικό θάρρος, τη θυσία και τη διαχρονική κληρονομιά όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδας το 1826. Η Έξοδος του Μεσολογγίου θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία από την Οθωμανική κυριαρχία. Χαρακτηρισμένη από τεράστιες κακουχίες και απαράμιλλο ηρωισμό, το γεγονός αυτό έχει καταστεί ισχυρό σύμβολο αντοχής και της αδιάκοπης επιδίωξης της ελευθερίας.

Η κατάθεση του ψηφίσματος αντανακλά τους βαθιούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.

Τι λένε οι Ελληνικής καταγωγής βουλευτές στο flash.gr

«Το Μεσολόγγι αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο της ακατάβλητης επιθυμίας του ανθρώπινου πνεύματος για ελευθερία και αυτοδιάθεση. Ως υπερήφανος Ελληνοαμερικανός, είναι τιμή μου να συμβάλλω στην αναγνώριση αυτής της ιστορικής επετείου και να αποτίσω φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την ανεξαρτησία. Η παρακαταθήκη τους συνεχίζει να εμπνέει γενιές σε όλο τον κόσμο» μας λέει ο κ. Μπιλιράκης.

Από την πλευρά του ο Κρις Πάππας αναφέρει ότι με αυτό το ψήφισμα τιμούμε τη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, κατά την οποία ο ελληνικός λαός επέλεξε την ελευθερία και την αντίσταση στον αγώνα του για κυριαρχία, αλλάζοντας την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. «Αποτιμούμε φόρο τιμής σε όσους έκαναν την ύψιστη θυσία και αναγνωρίζουμε το κοινό πνεύμα των αγώνων ανεξαρτησίας της Αμερικής και της Ελλάδας».

Στην δήλωση της η βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη από τη Νέα Υόρκη υπογραμμίζει: «Καθώς τιμούμε τη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, αναγνωρίζουμε τη γενναιότητα και τη θυσία όσων αγωνίστηκαν για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Αυτή η καθοριστική στιγμή στην ιστορία αποτελεί ισχυρό σύμβολο αντοχής και της επιδίωξης της ελευθερίας, αξίες που συνεχίζουν να ενώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα μέχρι σήμερα. Είμαι περήφανη που συμμετέχω στην αναγνώριση αυτής της κληρονομιάς και στην επαναβεβαίωση των ισχυρών δεσμών μεταξύ των χωρών μας».

Τέλος, η γνωστή βουλευτής από τη Νεβάδα Ντίνα Ταιτους μας λέει ότι «ως ανώτερο μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικών Θεμάτων και υπερήφανη Ελληνοαμερικανίδα, είναι τιμή μου να αναγνωρίσω τη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου. Καθώς γιορτάζουμε την ελληνική ανεξαρτησία, ας τιμήσουμε επίσης το αστείρευτο πνεύμα της ελληνικής κοινότητας και τον ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ των δύο δημοκρατιών μας». Το ψήφισμα υπογραμμίζει τη σημασία της Εξόδου στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας και αναγνωρίζει τη βαθιά επιρροή της Ελληνικής Επανάστασης στα δημοκρατικά ιδεώδη παγκοσμίως. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, που βασίζονται σε κοινές αξίες ελευθερίας, δημοκρατίας και αυτοδιάθεσης.