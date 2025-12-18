Ελληνοτουρκικά: Πολιτικός διάλογος και θετική ατζέντα «στρώνουν το χαλί» για το ΑΣΣ

Δεν ξέρω αν αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία χαρακτηρίζεται ως «ήρεμα νερά» στις σχέσεις των δύο χωρών, αν λάβεις για παράδειγμα υπόψη τις πρόσφατες επιθετικές δηλώσεις Φιντάν ή του Γκιουλέρ με τη στοχοποίηση του Νίκου Δένδια, αλλά σίγουρα οι δύο πλευρές έχουν καταφέρει να διατηρούν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας ώστε να προλαμβάνουν εντάσεις.

Τον τελευταίο χρόνο βέβαια, προέκυψαν μεγάλα και σημαντικά ζητήματα που προκάλεσαν τριβές, όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και τα θαλάσσια πάρκα ή οι προκλήσεις της Άγκυρας στην Κάσο με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, γεγονότα που οδήγησαν πολλάκις στην αναβολή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Άγκυρα, αν και επίσημα οι δύο πλευρές χρέωναν τις αναβολές στο…καλεντάρι και στα βαριά προγράμματα των δύο ηγετών. Μάλιστα, τούρκος διπλωμάτης στην Αθήνα, το προηγούμενο διάστημα μου έλεγε χαμογελώντας πως «για να αναβάλλεις κάτι, πρέπει πρώτα να το έχεις προγραμματίσει».



Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση τιυ Κυριάκου Μητσοτάκη ότι το ΑΣΣ θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, φαίνεται πως στρώνεται το χαλί σιγά σιγά, και αυτό γιατί ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τις διπλωματικές κινήσεις που προαπαιτούνται με τις δυο πλευρές, όπως έγραψε το Flash.gr, να εξετάζουν τις διαθέσιμες ημερομηνίες τον Φεβρουάριο.

Έτσι λοιπόν, στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις για τον Πολιτικό Διάλογο, και μια ημέρα αργότερα, στις 21 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει η συζήτηση για τη Θετική Ατζέντα.

Αυτό πάντως που μου μετέφεραν είναι ότι Αθήνα και Άγκυρα δεν έχουν και πολλά να βάλουν στο τραπέζι, αφού η προετοιμασία του ΑΣΣ, που περιλαμβάνει και την υπογραφή νέων συμφωνιών, έχει σχεδόν κλείσει… από τον Δεκέμβριο του 2024.