Έλον Μασκ: Πώς τελείωσε η δικαστική κόντρα δισεκατομμυρίων με τους διαφημιζόμενους στο X

Η πολύχρονη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Έλον Μασκ και μεγάλους διαφημιζόμενους του X (πρώην Twitter) φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, κλείνοντας ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα που άνοιξαν μετά την εξαγορά της πλατφόρμας από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο το 2022.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το X κατηγόρησε μεγάλες εταιρείες και διαφημιστικούς οργανισμούς ότι συντόνισαν παράνομα την αποχώρησή τους από την πλατφόρμα, προκαλώντας απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων στα διαφημιστικά έσοδα.

Η εταιρεία υποστήριζε ότι μέσω της πρωτοβουλίας Global Alliance for Responsible Media (GARM), που λειτουργούσε υπό την Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων (WFA), ασκήθηκαν συντονισμένες πιέσεις ώστε οι μεγάλες επιχειρήσεις να σταματήσουν να διαφημίζονται στο X.

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Ήττα για τη στρατηγική Μασκ

Ωστόσο, το 2026 ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψε την αγωγή του X, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ούτε παράνομη συνεννόηση μεταξύ των διαφημιζόμενων. Η απόφαση αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για τη στρατηγική του Μασκ να ανακτήσει τα χαμένα διαφημιστικά έσοδα μέσω της δικαστικής οδού.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση είχε ήδη οδηγήσει σε επιμέρους συμβιβασμούς. Η Unilever είχε αποσυρθεί από τη λίστα των εναγομένων έπειτα από συμφωνία με το X, ενώ ο οργανισμός GARM διέκοψε τη λειτουργία του μετά την έναρξη των νομικών ενεργειών.

Η διαμάχη αντικατόπτριζε τις βαθιές διαφωνίες που προέκυψαν μετά την εξαγορά του Twitter από τον Μασκ, όταν πολλές πολυεθνικές περιόρισαν ή σταμάτησαν τις διαφημίσεις τους λόγω ανησυχιών για την πολιτική εποπτείας του περιεχομένου και την ασφάλεια των εμπορικών τους σημάτων.

Παρότι το X συνεχίζει να επιδιώκει την επιστροφή μεγάλων διαφημιζομένων στην πλατφόρμα, το κλείσιμο αυτής της δικαστικής υπόθεσης σηματοδοτεί το τέλος μιας σύγκρουσης που επηρέασε καθοριστικά τις σχέσεις του Μασκ με τη διαφημιστική βιομηχανία και διαμόρφωσε τη νέα εποχή του X.