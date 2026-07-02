Ελπίδα για τη Δημοκρατία για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα:«Να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δράστες»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο της μητέρας της πολυτεύτριας με τη Νέα Δημοκρατία, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια μετά από εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη εξέδωσε το κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» την Πέμπτη (2/7).

Στην ανακοίνωση του φορέα με πρόεδρο την Μαρία Καρυστιανού, γίνεται λόγος, μεταξύ άλλων, για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες των επιθέσεων, ενώ σημειώνεται πως «οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξαντλήσουν όλα τα μέσα για να βρεθούν οι δράστες και να τιμωρηθούν παραδειγματικά». Μάλιστα, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και στο δυστύχημα των Τεμπών, όπου σημειώνεται ότι «οι συγγενείς των θυμάτων να μην βιώσουν ό,τι βιώνουν έως τώρα οι συγγενείς και οι τραυματίες μετά το έγκλημα των Τεμπών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία:

«Το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών "ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία" εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήρια για το θύμα των εγκληματικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Με πρώτη την Πρόεδρο του Κινήματος Μαρία Καρυστιανού, έχουμε πολλοί από μας ζήσει τον απερίγραπτο πόνο για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και συμπάσχουμε ολόψυχα με τους οικείους των θυμάτων.

Ευχόμαστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξαντλήσουν όλα τα μέσα για να βρεθούν οι δράστες και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, ώστε οι συγγενείς των θυμάτων να μην βιώσουν ό,τι βιώνουν έως τώρα οι συγγενείς και οι τραυματίες μετά το έγκλημα των Τεμπών.

Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτίμητη, χρήζει της μέγιστης προστασίας και είναι υποχρέωση όλων μας να κάνουμε τα πάντα ώστε να αξιώσουμε από την κυβέρνηση να μας παρέχει ασφάλεια και δικαιοσύνη, αγαθά, τα οποία αξίζουν σε όλους τους πολίτες, πλην όμως τόσο κατάφωρα στερούμαστε».