«Ελπίδα για τη Δημοκρατία -Μαρία Καρυστιανού»: Αυτή είναι η ιδρυτική διακήρυξη και οι βασικές θέσεις

Την ίδρυση του νέου πολιτικού κινήματος με τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία -Μαρία Καρυστιανού Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» περιγράφει η ιδρυτική διακήρυξη -που έχει ήδη ανέβει στον ιστότοπο του κόμματος- σκιαγραφώντας ένα πολιτικό εγχείρημα με έντονο κοινωνικό και θεσμικό αποτύπωμα, το οποίο θέτει στο επίκεντρο ζητήματα διαφάνειας, δικαιοσύνης και ανασυγκρότησης του κράτους.



Το κείμενο κάνει λόγο για ένα κίνημα που «γεννήθηκε αυθόρμητα μέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας», ως απάντηση –όπως αναφέρει– στα φαινόμενα αδιαφάνειας, διαφθοράς και στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Στην ιδρυτική διακήρυξη υποστηρίζεται ότι η σημερινή κατάσταση «φτωχοποιεί την κοινωνία» και «υπονομεύει το μέλλον της χώρας».



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τραγωδία των Τεμπών, η οποία χαρακτηρίζεται ως κομβικό σημείο αφύπνισης και κοινωνικής κινητοποίησης. Η διακήρυξη συνδέει την πρωτοβουλία με τον δημόσιο αγώνα για δικαιοσύνη και θεσμική λογοδοσία, κάνοντας λόγο για «χρόνιες παθογένειες» του κράτους και ανάγκη ενίσχυσης του κράτους δικαίου.



Στο πολιτικό της στίγμα, η νέα κίνηση δηλώνει ότι επιδιώκει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, την ενίσχυση της ισονομίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ τονίζει πως οι πολίτες «είναι ίσοι απέναντι στον νόμο χωρίς εξαιρέσεις και προνόμια».



Παράλληλα, προτάσσονται εκτενείς παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς πολιτικής, όπως η υγεία, η παιδεία, το δημογραφικό, η οικονομία, η παραγωγική ανασυγκρότηση, η ενέργεια, το περιβάλλον και ο πρωτογενής τομέας. Στη διακήρυξη περιγράφεται ένα μοντέλο κράτους με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, δημόσιο χαρακτήρα στην υγεία και την παιδεία, καθώς και έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη.



Σημαντικό κεφάλαιο αποτελεί και η αναφορά στη Δικαιοσύνη, με το κείμενο να ζητά ανεξαρτησία των θεσμών και διακριτή λειτουργία των εξουσιών, ενώ γίνεται λόγος για ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαχείριση δημόσιων πόρων και συμβάσεων.

Αυστηρός έλεγχος τραπεζών, funds και servicers

Σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, προτείνεται αυστηρός έλεγχος τραπεζών, funds και servicers, καθώς και ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με στόχο –όπως αναφέρεται– την αντιμετώπιση της ακρίβειας, των μονοπωλιακών πρακτικών και της αισχροκέρδειας.



Η διακήρυξη δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ελληνική ύπαιθρο, επισημαίνοντας την ερήμωσή της και ζητώντας άμεσα μέτρα αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης, με χαρακτηριστική τη φράση ότι «χωρίς ζωντανή επαρχία δεν υπάρχει Ελλάδα».



Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, γίνεται αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής στρατηγικής, της άμυνας και της διεθνούς θέσης της χώρας, με έμφαση στην κυριαρχία και τη διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων.



Το κίνημα καταλήγει με κάλεσμα προς τους πολίτες για «ενότητα και κοινή πορεία», με στόχο –όπως αναφέρεται– μια «νέα αρχή» για την Ελλάδα, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της συλλογικής ευθύνης.

