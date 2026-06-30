Ελπίζει στο «θαύμα» ο πρόεδρος του Πράσινου Ακρωτηρίου: «Μπορούμε να νικήσουμε την Αργεντινή με 1-0»

Το Πράσινο Ακρωτήρι έχει εξελιχθεί στην ευχάριστη έκπληξη του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς κατάφερε και προκρίθηκε από την φάση των ομίλων στην πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ.

Σε έναν όμιλο με Ισπανία και Ουρουγουάη, η μικρή αυτή χώρα κατάφερε να πάρει την πρόκριση και ετοιμάζεται να παίξει το μεγαλύτερο παιχνίδι στην ιστορία της απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Μπορεί η διαφορά δυναμικότητας να είναι χαοτική, όμως ο πρόεδρος της χώρας, Xοσέ Μαρία Νέβες, δήλωσε πως η ομάδα μπορεί να αποκλείσει την ομάδα του Λιονέλ Μέσι καθώς ένα μικρό έθνος σαν το Ακρωτήρι πρέπει να επιδιώκει πάντα τις εκπλήξεις, ενώ τόνισε πως οι παίκτες «παίζουν πάντα για τη νίκη».

Σε δηλώσεις του στο BBC αρχικά ανέφερε: «Νομίζω ότι το Πράσινο Ακρωτήριο μπορεί να νικήσει την Αργεντινή με 1-0» ενώ στην συνέχεια συμπληρωσε πως: «Παίζουμε για να κερδίσουμε. Όταν οι προσδοκίες είναι χαμηλές για μια ομάδα, και αν αυτή η ομάδα έχει την επιθυμία να κερδίσει, είναι δυνατό. Ένα μικρό έθνος όπως το Πράσινο Ακρωτήρι, θα πρέπει να προσπαθεί να το κάνει πάντα αυτό, να εκπλήσσει διαρκώς τους ανθρώπους».