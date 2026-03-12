ELSA Athens: Διήμερο συνέδριο για το Δίκαιο και την Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή

Η ELSA Athens (The European Law Students' Association) προσκαλεί το κοινό στο διήμερο συνέδριο με τίτλο «Δίκαιο και Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στο ξενοδοχείο Athens Zafolia Hotel (Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89, Αθήνα).

Θεματολογία και στόχοι

Η διαρκής ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ψηφιοποίηση των συναλλαγών μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, δημιουργώντας την ανάγκη για μια σύγχρονη νομική προσέγγιση. Το συνέδριο στοχεύει να αναδείξει πώς η ψηφιοποίηση αναδιαμορφώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και ποιες προκλήσεις προκύπτουν για τη νομική επιστήμη.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα ομιλητών.

Μέσα από εισηγήσεις διακεκριμένων ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, θα εξεταστούν ζητήματα που άπτονται του αστικού, εμπορικού, ενωσιακού και δημόσιου δικαίου. Παράλληλα, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο γόνιμου διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των δικηγόρων και των φοιτητών.

Συμμετοχή και κόστος

Η συμμετοχή προϋποθέτει τη συμπλήρωση φόρμας εγγραφής και την καταβολή του σχετικού κόστους. Οι τιμές συμμετοχής διαμορφώνονται ως εξής:8€ για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της ELSA Athens.

10€ για φοιτητές οποιασδήποτε σχολής ή ασκούμενους δικηγόρους που δεν είναι μέλη.

12€ για το ευρύ κοινό.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email: snc.director.athens@gr.elsa.org.