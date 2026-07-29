ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο 2026, αυξημένη από τον Μάιο 2026, μικρότερη από τον Ιούνιο 2025

Στο 8% ανήλθε η ανεργία τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Είναι υψηλότερη σε σχέση με τον Μάιο παρά την αύξηση του τουρισμού αλλά πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τον περυσινό Ιούνιο.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2026 ανήλθε σε 8,0%, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 7,8% τον Μάιο του 2026.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.389.230 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 53.413 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 (1,2%) και αύξηση κατά 16.465 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2026 (0,4%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 58.363 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 (-13,3%) και αύξηση κατά 12.345 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2026 (3,3%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.941.499, σημειώνοντας μείωση κατά 36.988 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 (-1,2%) και μείωση κατά 33.042 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2026 (-1,1%).