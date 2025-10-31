ΕΛΤΑ: Σε αναβρασμό η Κ.Ο. της ΝΔ - Μπαράζ ερωτήσεων από «γαλάζιους» βουλευτές

Αναστάτωση επικρατεί στους κόλπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, ιδίως στους βουλευτές επαρχίας, λόγω του επικείμενου κλεισίματος 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Ήδη τοπικοί βουλευτές έχουν αναλάβει κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, καταθέτοντας σχετικές ερωτήσεις και αναφορές στους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη.

Μέχρι στιγμής οι Νεοκλής Κρητικός, Κατερίνα Μονογιού, Μάρκος Καφούρος και Βασίλης Οικονόμου έχουν καταθέσει κατά μόνας ερωτήσεις, ενώ οι Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και Γιάννης Γιώργος κατέθεσαν σχετικές αναφορές.



Ποιοι βουλευτές κατέθεσαν ερωτήσεις



Πρώτος κατέθεσε σχετική ερώτηση ο Λάκωνας Νεοκλής Κρητικός καλώντας τους συναρμόδιους υπουργούς να επαναξετάσουν το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Λακωνία, ρωτώντας τους μάλιστα πως θα εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.

«Το κλείσιμο του εναπομείναντος ενεργού υποκαταστήματος στο Δήμο Ευρώτα αντιβαίνει στην αρχή της ισότιμης εξυπηρέτησης των πολιτών», αναφέρει μεταξύ άλλων, προειδοποιώντας για την υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των κατοίκων, των δημόσιων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.



Τη σκυτάλη πήρε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος, ο οποίος στη δική του ερώτηση σημειώνει πως το κλείσιμο πέντε τοπικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ στα νησιά των Κυκλάδων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες, καθώς τα καταστήματα καλύπτουν βασικές ανάγκες καθημερινής εξυπηρέτησης σε κατοίκους απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών των νησιών, στους οποίους δεν προσφέρεται εναλλακτική λύση.



«Η απόφαση στερείται ευαισθησίας - Επίκληση του άρθρου 101 του Συντάγματος»



«Η εν λόγω απόφαση στερείται ευαισθησίας απέναντι στις ανάγκες των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της νησιωτικής Ελλάδας», τονίζει ο Μάρκος Καφούρος και επικαλείται τον Καταστατικό Χάρτη της χώρας, καθώς όπως αναφέρει, «το άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος ορίζει ρητά ότι η Διοίκηση, κατά τη ρυθμιστική της δράση, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών και να προσαρμόζει τις αποφάσεις της, μεριμνώντας για την ισότιμη εξυπηρέτηση των κατοίκων τους».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Κατερίνα Μονογυιού, επίσης βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ. «Η αιφνίδια απόφαση για το κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και χωρίς να έχουν εξεταστεί οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, δημιουργεί εύλογες αντιδράσεις και προβληματισμό. Τα καταστήματα αυτά αποτελούν ζωτικής σημασίας υποδομές για τους κατοίκους των νησιών, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι συγκοινωνίες είναι αραιές και η πρόσβαση σε άλλες περιοχές δυσχερής», αναφέρει αρχικώς, για να προσθέσει πως «δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της στήριξης των νησιωτικών περιοχών και της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες, τίθεται ζήτημα συνέπειας και κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στους κατοίκους των Κυκλάδων».



Άμεσες και σοβαρές οι συνέπειες



Ερώτηση κατέθεσε και ο βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής και πρώην υφυπουργός Υποδομών Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος επισημαίνει πως τις τελευταίες ημέρες έγινε δέκτης γενικευμένων παραπόνων, του Δημάρχου Ωρωπού αλλά και πολιτών του Δήμου Διονύσου, Δήμου Σαρωνικού, Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας, Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δήμου Μαραθώνα, Δήμου Αχαρνών και Δήμου Παλλήνης, οι οποίοι «εκφράζουν την έντονη απογοήτευσή της για την άμεση αναστολή λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ».

Το κλείσιμο των συγκεκριμένων καταστημάτων θα έχει άμεσες και σοβαρές συνέπειες, αναφέρει ο Βασίλης Οικονόμου, μιλώντας για την επιβάρυνση των πολιτών και επιχειρήσεων, που θα πρέπει να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για απλές ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και για την περαιτέρω περιθωριοποίηση των αγροτικών και ημιαστικών περιοχών, που ήδη δοκιμάζονται από έλλειψη δημοσίων δομών.



Και «γαλάζιες» αναφορές



Την ίδια στιγμή η Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, βουλευτής Ηλείας, κατέθεσε στους υπουργούς αναφορά με την επιστολή της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης εκφράζει την διαμαρτυρία και την ανησυχία του για την απόφαση που αφορά στο κλείσιμο ή την συγχώνευση καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε διάφορους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αναφορά κατέθεσε και ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος ρωτώντας «εάν προτίθεται το υπουργείο Οικονομικών να παρέμβει, ώστε να διατηρηθούν σε λειτουργία τα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. στη Χαλκιδική και κυρίως στις περιοχές της Αρναίας, της Ιερισσού και της Νικήτης, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες».