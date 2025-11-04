ΕΛΤΑ: Σήμερα κρίνεται η τύχη της διοίκησης- Μείζον θέμα για την κυβέρνηση το ξέσπασμα των «γαλάζιων»

Ένα εσωκομματικό τοπίο που θυμίζει την εποχή της συζήτησης για την ισότητα στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες η ΝΔ με αφορμή την υπόθεση των ΕΛΤΑ και την απόφαση της διοίκησης να ανακοινώσει αιφνιδιαστικά το λουκέτο σε περισσότερα από 200 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα.

«Θύελλα» στην τηλεδιάσκεψη - Προκλητικός ο Σκλήκας

H χθεσινή τηλεδιάσκεψη με βουλευτές της ΝΔ, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου ήταν μια πραγματική «θύελλα».

Περισσότεροι από 90 βουλευτές για περίπου 4,5 ώρες είχαν μια ευθεία και έντονη αντιπαράθεση κυρίως με τον Γρηγόρη Σκλήκα των ΕΛΤΑ ζητώντας εδώ και τώρα την παραίτησή του προκειμένου κατ' αυτόν τον τρόπο να μπλοκάρει και η σημερινή συνεδρίαση των συναρμόδιων επιτροπών στη Βουλή καθώς ουδείς από τους «γαλάζιους» είναι διατεθημένος να επιχειρηματολογήσει υπέρ του σχεδίου για λουκέτο σε εκατοντάδες υποκαταστήματα.

Τουλάχιστον 15 βουλευτές της ΝΔ ζήτησαν ευθέως την παραίτηση του κ. Σκλήκα. Μεταξύ αυτών οι βουλευτές Φίλιππος Φόρτωμας, Μίλτος Χρυσομάλλης, Μάρκος Καφούρος, Χρήστος Μπουκώρος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ επεσήμαναν το άστοχο timing της ανακοίνωσης της απόφασης της διοίκησης των ΕΛΤΑ, την ελλιπή ενημέρωση των ιδίων και των τοπικών κοινωνιών αλλά και την ανάγκη να μην προχωρήσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός που ωστόσο κατά το Μέγαρο Μαξίμου «θα υλοποιηθεί αλλά με τον σωστό τρόπο».

Σε πολλές στιγμές της συζήτησης, σύμφωνα με βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Σκλήκας εμφανίστηκε προκλητικός και ιδιαίτερα απαξιωτικός προς τους βουλευτές ενώ επιχειρηματολόγησε λέγοντας πως ουδείς στην Ευρώπη συζητά κάποιο άλλο σχέδιο εκτός από αυτό που ανακοινώθηκε. «Σε 6 με 9 μήνες τα ΕΛΤΑ θα κλείσουν» είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις εκ μέρους των βουλευτών.

Κάποιοι εξ' αυτών σημείωναν αργότερα πως το 2023 έκλεισαν περισσότερα από 100 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα χωρίς να εκδηλωθεί καμία αντίδραση προκειμένου να στηρίξουν το επιχείρημά τους ότι οι χειρισμοί της διοίκησης Σκλήκα και του Υπερταμείου ήταν καταστροφικοί.

Αιχμές και προς υπουργούς

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr αρκετοί από τους βουλευτές διατύπωσαν αιχμές και προς στελέχη της κυβέρνησης, φωτογραφίζοντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς διερωτήθηκαν σε ποιους ανήκουν οι συγκεκριμένοι τεχνοκράτες που λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις χωρίς κανέναν έλεγχο και λογοδοσία.

Οι πληροφορίες του Flash.gr αναφέρουν επίσης πως στον σημερινό πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου θα κριθεί η τύχη του κ. Γρηγόρη Σκλήκα με τους περισσότερους βουλευτές να εκτιμούν πως είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να σταθεί πλέον στη θέση του.

Πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση

Η εξέλιξη της υπόθεσης των ΕΛΤΑ δημιουργεί ωστόσο ένα μείζον πολιτικό θέμα για την κυβέρνηση που από νωρίς είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς τόνους ως προς τις εσωκομματικές αντιδράσεις με τον Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο για «δικαιολογημένες ανησυχίες».

Τα όσα έγιναν στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αποδεικνύουν ότι ούτε οι χαμηλοί τόνοι αλλά κυρίως ούτε και η απόφαση να προχωρήσει η αναδιάρθρωση με άλλο σχέδιο, βρήκαν εν τέλει ευήκοα ώτα μέσα στη «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα που βρίσκεται ήδη υπό μεγάλη πίεση από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ένταση επίσης με την οποία αντιμετώπισαν οι βουλευτές της ΝΔ τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου δείχνουν πως στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος υφέρπει ένα συνολικότερο θέμα με πρόσωπα που έχουν τοποθετηθεί σε νευραλγικές θέσεις της κρατικής μηχανής και τα οποία- κατά τους ίδιους - συμπεριφέρονται με αλαζονεία την ώρα που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει στείλει σαφή μηνύματα για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών.

Από την κυβέρνηση, πάντως, ξεκαθάριζαν χθες ότι ο αρχικός σχεδιασμός δε μεταβάλλεται και πως το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ θα υλοποιηθεί «αλλά με το σωστό τρόπο και σε δύο φάσεις», όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν πως μετά το χθεσινό κλείσιμο 46 καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πρωτεύουσες νομών θα ακολουθήσει «ενημέρωση και διάλογος, για να γνωρίζει η κοινωνία ότι δεν απειλείται κανείς και κανένας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση».

Πάντως, σε πολλές ερωτήσεις στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παραδέχθηκε ότι «επικοινωνιακά ήταν άστοχος ο τρόπος, που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε το θέμα», εκτιμώντας ότι εάν είχε προηγηθεί ο απαιτούμενος διάλογος οι αντιδράσεις θα ήταν πολύ λιγότερες. Από το Μέγαρο Μαξίμου διαβεβαιώνουν ότι «κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος, καμία περιοχή και κανένα νησί δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση».

Σε κάθε περίπτωση στην κυβέρνηση χαρακτηρίζουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης μονόδρομο και επειδή πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα και επειδή η εν λόγω απόφαση στρέφει το προσωπικό και τους πόρους των ΕΛΤΑ «εκεί, όπου η κοινωνία τα τελευταία χρόνια φαίνεται, ότι έχει μεγαλύτερη ανάγκη».