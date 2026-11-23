Η Elval, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, διευρύνοντας σταθερά το πεδίο εφαρμογών του αλουμινίου, υποστήριξε το φιλόδοξο εγχείρημα της ομάδας αεροδιαστημικής White Noise του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), παρέχοντας το αλουμίνιο για την κατασκευή μέρους του ερευνητικού πυραύλου Aurora. Η προσπάθεια απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις στο European Rocketry Challenge 2026 (EuRoC 2026), στην Πορτογαλία, όπου η White Noise κατέκτησε την έκτη θέση στη συνολική κατάταξη, αναδείχθηκε «Rookie of the Year» και έλαβε το «Payload Award» για το πείραμα CHLOE, με αντικείμενο τη μελέτη αιωρούμενων σωματιδίων και μικροπλαστικών.

Το EuRoC 2026 ανέδειξε τη νέα γενιά μηχανικών, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη γνώση και τις ιδέες τους από τον σχεδιασμό στην πράξη. Στην έβδομη διοργάνωση του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού συμμετείχαν περίπου 700 φοιτητές από πανεπιστήμια 13 χωρών, οι οποίοι εργάστηκαν στον χώρο προετοιμασίας των πυραύλων και πραγματοποίησαν συνολικά 12 εκτοξεύσεις μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Ενεργό σύστημα αεροδυναμικής πέδησης και σύστημα ανάκτησης

Πίσω από τη διάκριση της White Noise, βρίσκεται μια πολύμηνη και απαιτητική προσπάθεια, κατά την οποία οι φοιτητές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σύνθετες τεχνικές προκλήσεις σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του Aurora, από τον αρχικό σχεδιασμό και την κατασκευή μέχρι τις δοκιμές και την πτήση. Ο ερευνητικός πύραυλος, ύψους περίπου τριών μέτρων, ενσωματώνει συστήματα που αναπτύχθηκαν από την ίδια την ομάδα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά πτήσης και τηλεμετρίας, ενεργό σύστημα αεροδυναμικής πέδησης και ένα καινοτόμο σύστημα ανάκτησης. Κατά την παρθενική του πτήση στην Πορτογαλία, έφτασε σε ύψος 2.507 μέτρων και επέστρεψε με ασφάλεια στο έδαφος, παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα για την αξιολόγηση της λειτουργίας του.

Η πορεία του Aurora έδωσε στην Elval τη δυνατότητα να δει το αλουμίνιό της να γίνεται μέρος ενός πρωτοποριακού αεροδιαστημικού εγχειρήματος, στηρίζοντας παράλληλα μια νέα γενιά μηχανικών που τολμά να δοκιμάζει τις δυνατότητές της. Όπως ανέφερε ο Χρήστος Τσιτσόπουλος, Regional Sales Senior Manager της Elval: «Η στήριξη μιας ελληνικής ομάδας νέων μηχανικών και η συμβολή μας στην πανευρωπαϊκή της διάκριση έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Η επιτυχημένη εκτόξευση του πυραύλου Aurora αποδεικνύει τη δημιουργικότητα και την ικανότητα της νέας γενιάς της χώρας μας να καινοτομεί. Παράλληλα, η αξιοποίηση του αλουμινίου της Elval στην κατασκευή του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων του υλικού και της αξιοποίησης του σε λύσεις και προϊόντα που προορίζονται για τους πιο απαιτητικούς κλάδους της τεχνολογίας, όπως είναι η αεροδιαστημική.»