Ελβετία: Δύο πιλότοι της «Swiss» πήγαν να πετάξουν μεθυσμένοι και τους «έπιασαν»

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Δύο πιλότοι της ελβετικής αεροπορικής εταιρείας «Swiss» τέθηκαν εκτός υπηρεσίας λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη πτήση τους από τη Γενεύη, αφού διαπιστώθηκε πως είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο και, σύμφωνα με το εξειδικευμένο διαδικτυακό περιοδικό aeroTELEGRAPH, οι δύο πιλότοι επρόκειτο το επόμενο πρωί να κυβερνήσουν αεροσκάφος τύπου Airbus A220.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο άνδρες είχαν καταναλώσει «πολύ περισσότερο» αλκοόλ από το επιτρεπόμενο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ήταν «ξεκάθαρα υπό την επήρεια αλκοόλ».

Αντικαταστάθηκαν πριν από την πτήση

Η Swiss επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι οι δύο πιλότοι απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους πριν ακόμη μεταβούν στο αεροσκάφος.

«Οι δύο πιλότοι τέθηκαν εκτός υπηρεσίας ενώ ακόμη βρίσκονταν στο ξενοδοχείο (…) και αντικαταστάθηκαν από άλλους πιλότους», ανέφερε η εταιρεία.

Οι δύο πιλότοι δεν έχουν πραγματοποιήσει έκτοτε καμία πτήση και δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους πριν ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Δεν ανεχόμαστε καμία κατάχρηση αλκοόλ»

Η «Swiss» δεν έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τη συγκεκριμένη πτήση, ωστόσο τόνισε ότι εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες για την κατανάλωση αλκοόλ από τα μέλη των πληρωμάτων.

«Τα μέλη των πληρωμάτων μας υπόκεινται σε σαφείς και αυστηρούς κανόνες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ. Δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν υπηρεσία ούτε να την εκτελούν υπό την επήρεια αλκοόλ», σημείωσε η εταιρεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των πτήσεων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και πως «δεν ανεχόμαστε την παραμικρή κατάχρηση αλκοόλ».

Με πληροφορίες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.