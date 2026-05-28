Ελβετία: Για «τρομοκρατική» ενέργεια μιλά η αστυνομία - Τουρκικής υπηκοότητας ο δράστης

Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, όπου τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία, μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους.

Oι Aρχές χαρακτήρισαν το αιματηρό περιστατικό ως «τρομοκρατική» ενέργεια. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ζυρίχης. Ο δράστης ήταν ένας 31χρονος άνδρας με τουρκική και ελβετική υπηκοότητα, δήλωσε σε ενημέρωση ο Μάριους Βάγιερμαν, διοικητής της αστυνομίας του καντονιού της Ζυρίχης. Τα τρία θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά δύο έχουν λάβει εξιτήριο. «Το κίνητρο της επίθεσης πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο του ριζοσπαστισμού και του εξτρεμισμού», δήλωσε ο Φερ. Ο δράστης είχε ήδη καταγγελθεί στην ελβετική αστυνομία το 2015, όταν κατηγορήθηκε για διάδοση προπαγάνδας που συνδέεται με την τρομοκρατική ομάδα του Ισλαμικού Κράτους, πρόσθεσε.



Ο δράστης είχε καλέσει τις ελβετικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και βρέθηκε σε αυτό που η αστυνομία χαρακτήρισε ως «παραληρηματική κατάσταση», η οποία οδήγησε στη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική στις 25 Μαΐου. Στις 27 Μαΐου, ένας γιατρός δήλωσε ότι δεν αποτελούσε απειλή για τον εαυτό του ή για άλλους, μετά την οποία ήταν ελεύθερος να φύγει.



Οι επιθέσεις με μαχαίρι σημειώνονται λίγες εβδομάδες πριν η Ελβετία ψηφίσει για μια πρόταση που θα περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια. Η πρωτοβουλία έχει υποβληθεί ως απάντηση σε αυτό που οι υποστηρικτές της έχουν χαρακτηρίσει «ανεξέλεγκτη μετανάστευση».