«Έμεινα μόνη, διαλύθηκαν όλα από ένα τροχαίο» –Συγκλονίζει η σύζυγος του 57χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο, με θύμα έναν 57χρονο δημοτικό υπάλληλο, έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του και τους συναδέλφους του. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ κατευθυνόταν με μηχανή προς την εργασία του, αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά.



Συγκλονιστικά είναι τα λόγια της συζύγου του, η οποία αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια του ανθρώπου της ζωής της. «Έμεινα μόνη μου. Έχει κλείσει το σπίτι μου. Τι άλλο να πω; Διαλύθηκαν όλα. Η οικογένειά μου χάθηκε από ένα τροχαίο, από μια άτυχη στιγμή», δήλωσε εμφανώς συντετριμμένη.

Μιλώντας για τον σύζυγό της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τον περιέγραψε ως έναν εργατικό και οικογενειάρχη άνθρωπο που αγωνιζόταν καθημερινά για τα παιδιά του. «Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Άφησε τα παιδιά μόνα τους. Πήγαινε στη δουλειά του, δεν πήγαινε για διασκέδαση. Ήταν ένας βιοπαλαιστής που προσπαθούσε να βγάλει το μεροκάματο», ανέφερε.



Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 57χρονος συγκρούστηκε με φορτηγάκι υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο αναβάτης εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.



Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι το φορτηγάκι, το οποίο κινούνταν προς την Αθήνα, επιχείρησε να στρίψει αριστερά εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου και σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.



Στο σημείο της τραγωδίας, συνάδελφοι και πολίτες άφησαν λουλούδια στη μνήμη του 57χρονου εργαζόμενου, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος, πηγαίνοντας στη δουλειά του.