Έμειναν με το στόμα ανοιχτό στο αίτημα των αγροτών από την Κρήτη

Μολονότι το κλίμα στη χθεσινή συνάντηση των Κωστή Χατζηδάκη και Κωνσταντίνου Τσιάρα με τους αγρότες από την Κρήτη ήταν σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές εποικοδομητικό, θετική σε κάθε περίπτωση ένδειξη για το συντεταγμένο διάλογο, που όλοι εύχονται να ακολουθήσει, υπήρξαν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr και αρνητικές εκπλήξεις.

Συγκεκριμένα το κυβερνητικό επιτελείο αιφνιδιάστηκε αρνητικά, όταν ένα από τα αιτήματα της Κρητικής αντιπροσωπείας ήταν η επαναφορά της τεχνικής λύσης, η απόρριψη της οποίας υπήρξε ένας από τους κύριους όρους της Κομισιόν, ώστε να μη χάσει η χώρα μας κοινοτικούς πόρους.

Το συγκεκριμένο αίτημα απερρίφθη χωρίς δεύτερη κουβέντα από τους κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα, καθώς εξηγήθηκε πως η όποια συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες δεν μπορεί να κινείται εκτός του πλαισίου ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.