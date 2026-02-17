Εμφανίστηκαν ήδη οι ευρωπαϊκές τιμές για τα Xiaomi 17 και Xiaomi 17 Ultra

Η σειρά συσκευών Xiaomi 17 έρχεται σύντομα και μια νέα διαρροή αποκαλύπτει όχι μόνο την πιθανή ημερομηνία της παγκόσμιας παρουσίασης, αλλά και τις προσδοκώμενες τιμές στην Ευρώπη για τα μοντέλα Xiaomi 17 και Xiaomi 17 Ultra.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από γαλλική πηγή, η επίσημη παρουσίαση των δύο συσκευών για τις παγκόσμιες αγορές, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου 2026, με τα προϊόντα να αναμένεται να παραμείνουν ουσιαστικά πανομοιότυπα σε σχεδίαση και λειτουργικότητα με τις κινεζικές εκδόσεις, με την εξαίρεση της χωρητικότητας της μπαταρίας.



Οι τιμές και τα χρώματα των Xiaomi 17 στην Ευρώπη

Η διαρροή επιβεβαιώνει ότι τα Xiaomi 17 και Xiaomi 17 Ultra στην Ευρώπη θα διατηρήσουν τις ίδιες τιμές που είχαν τα προηγούμενα μοντέλα της σειράς, κάτι που θεωρείται σημαντικό βήμα αποκλιμάκωσης στην αγορά premium μοντέλων, η οποία τελευταία χρόνια δείχνει μια ανοδική τάση.

Συγκεκριμένα, το Xiaomi 17 αναμένεται να ξεκινήσει από τα 999 ευρώ για την έκδοση 12GB RAM / 256GB αποθηκευτικού χώρου, με την έκδοση 12/512GB στα 1.099 ευρώ. Από την άλλη, το Xiaomi 17 Ultra θα ξεκινά από τα 1.499 ευρώ στην έκδοση 16/512GB και θα φτάνει στα 1.699 ευρώ σε αυτήν με τα 16GB/1TB.



Από την άποψη των χρωμάτων, το Xiaomi 17 στην Ευρώπη θα προσφέρεται σε τέσσερις παραλλαγές: μαύρο, Venture Green, Ice Blue και Alpine Pink, δίνοντας έμφαση σε πιο ευρεία προσωποποίηση της εμφάνισης της συσκευής. Το Xiaomi 17 Ultra, από την άλλη πλευρά, θα διατεθεί σε μαύρο, λευκό και Starlit Green, ένα χρώμα που συνδέεται με πιο premium αίσθηση, ταιριάζοντας αρμονικά με τα πολύ «δυνατά» τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Πληροφορίες για το hardware των Xiaomi 17

Από τεχνικής πλευράς, η κύρια διαφορά που θα αντικρίσουν οι ευρωπαϊκοί χρήστες σε σχέση με τις κινεζικές εκδόσεις θα εστιάζεται στη χωρητικότητα της μπαταρίας. Το Xiaomi 17 στην Ευρώπη θα προσφέρεται με μπαταρία 6.330 mAh, έναντι των 7.000 mAh στην Κίνα, ενώ το Xiaomi 17 Ultra θα φέρει 6.000 mAh στη ΕΕ, έναντι 6.800 mAh της κινεζικής.

Αυτή η μικρότερη χωρητικότητα φαίνεται να οφείλεται στις κανονιστικές Αρχές της ΕΕ, αλλά η αναμενόμενη απόδοση του Snapdragon 8 Elite ή του αντίστοιχου επεξεργαστή, συνδυασμένη με την αναβαθμισμένη OLED οθόνη στα 120 Hz, κάνει αρκετούς να θεωρούν ότι η διάρκεια «ζωής» της μπαταρίας θα κινείται σε υψηλά επίπεδα, καλύπτοντας άνετα την καθημερινή χρήση.

Ο στόχος της Xiaomi



Για τους σκληροπυρηνικούς των κινητών και του hardware που ψάχνουν μια συσκευή «ναυαρχίδα», τα Xiaomi 17 και Xiaomi 17 Ultra μπορεί να αποτελέσουν ένα ελκυστικό σημείο αναφοράς, ιδιαίτερα αν η τελική τιμή τους κερδίσει. Η ημερομηνία της 28ης Φεβρουαρίου θα καθορίσει πόσο έντονος θα είναι ο ανταγωνισμός φέτος στην αγορά των premium smartphones, ειδικά αφού λίγες ημέρες πριν, αρκετές ακόμη εταιρείες θα έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους για το 2026.