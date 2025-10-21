Εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι χτύπησε την αστυνομικό πρώην σύντροφό του

Στην Υπηρεσία του στη ΓΑΔΑ εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου 2025 ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι χτύπησε την πρώην σύντροφό του επίσης αστυνομικό.

Το αυτόφωρο έχει παρέλθει ωστόσο έχει η σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ αναμένεται να έχει και πειθαρχικές κυρώσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η νεαρή αστυνομικός, η οποία κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ και είχε ελεγχθεί από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ για τη χλιδάτη ζωή που φέρεται να έκανε. Σε αυτό το βίντεο, η αστυνομικός καταγγέλλει κακοποίηση από τον πρώην σύντροφο της -επίσης αστυνομικό.

Στο βίντεο η αστυνομικός προβαίνει σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του πρώην συντρόφου της, ο οποίος είναι σε αναρρωτική άδεια αυτή την χρονική περίοδο.

Η ίδια ακούγεται να λέει ότι ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κέντρο μπροστά στα μάτια όλων των πελατών. Μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο, ενώ προχώρησε στην ενεργοποίηση του panic button που της είχε χορηγηθεί μετά από ανάλογο επεισόδιο το 2023.





«Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό, και revenge porn γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber που ήταν μέλη και άλλοι αστυνομικοί. Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει τη ζωή αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου» περιέγραψε η αστυνομικός.



Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική και πειθαρχική δίωξη, ωστόσο, ο ίδιος διέφευγε της σύλληψης στα όρια του αυτοφώρου. Την προανάκριση έχει αναλάβει το γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Αλίμου, με τους αστυνομικούς να επικοινωνούν κάποια στιγμή τηλεφωνικά με τον συνάδελφο τους ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα παραδοθεί.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομικός έχει κατά το παρελθόν υποβάλλει μηνύσεις και έχει προβεί σε καταγγελίες εναντίον του πρώην συντρόφου της και μετά από λίγο καιρό τους έβλεπαν πάλι μαζί.