Νέους εσωκομματικούς… τριγμούς πυροδοτεί στον ΣΥΡΙΖΑ η πρωτοβουλία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία των funds και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, με τον ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη να παίρνει σαφείς αποστάσεις από τη συγκεκριμένη πολιτική επιλογή.

Όπως αναφέρθηκε στην ΕΡΤ, αμφισβήτησε ευθέως τη σκοπιμότητα της πρωτοβουλίας, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο που εξελίσσεται η υπόθεση το πολιτικό όφελος καταλήγει στην πλευρά της κυβέρνησης. «Εξυπηρετεί μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας εμμέσως κριτική στους χειρισμούς της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, ο Κώστας Αρβανίτης δήλωσε περήφανος για τη διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019, χωρίς να κρύψει τη δυσφορία του για το ενδεχόμενο να βρεθούν στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής διερεύνησης οι επιλογές και οι χειρισμοί της τότε κυβέρνησης.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει λόγο να φοβάται την εξέλιξη της υπόθεσης, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη στάση του πρώην πρωθυπουργού από την πολιτική ευθύνη για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

«Εγώ είμαι ευρωβουλευτής, δεν είμαι βουλευτής, οπότε την πολιτική ευθύνη την έχουν οι των Αθηνών στο θέμα αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εξεταστούν στα κομματικά όργανα»

Ο ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι οι ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στα αρμόδια κομματικά όργανα και όχι να μεταφερθούν στο πεδίο μιας Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια διαδικασία ενδέχεται να δώσει τη δυνατότητα στους πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ να διαμορφώσουν την ατζέντα της συζήτησης και να αξιοποιήσουν πολιτικά την υπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την εικόνα που ενδέχεται να διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής.

«Δεν είναι μια ωραία εικόνα αυτή, δεν το ήθελα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τις επιφυλάξεις του για την πολιτική διαχείριση της πρωτοβουλίας.