«Εμφύλιος» FIFA - UEFA για Μπαλογκάν: Η αντίδραση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας για την άρση της ποινής

Έντονο παρασκήνιο αποκαλύπτεται γύρω από την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Φολαρίν Μπάλογκαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες,ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μαζί με τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, και τον επικεφαλής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου, Άντριου Τζουλιάνι, συγκρότησαν ομάδα έμπειρων νομικών εκτός κυβέρνησης, προκειμένου να αμφισβητήσουν την απόφαση.

Η νομική ομάδα υποστήριξε ότι η χρήση του αργού επαναληπτικού βίντεο για την επιβολή της κόκκινης κάρτας παραβίαζε τους κανονισμούς της FIFA και κατέθεσε επίσημη προσφυγή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος ενημέρωσε προσωπικά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ότι είχε κατατεθεί η έφεση και εξέφρασε την άποψη πως η ποινή ήταν υπερβολική.

Η αντίδραση της UEFA



Η απόφαση προκάλεσε άμεση αντίδραση από την UEFA, η οποία εξέδωσε ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο και αμφισβήτηση θεμελιωδών κανόνων του αθλήματος.

BREAKING! UEFA at war with FIFA over 'incomprehensible' Balogun red card U-turn and warn a line has been crossed https://t.co/HW58j9o7rz pic.twitter.com/G8C3dTgHIC — Daily Record Sport (@Record_Sport) July 6, 2026

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υποστήριξε ότι η αυτόματη τιμωρία μετά από αποβολή αποτελεί αδιαπραγμάτευτο μέρος των κανονισμών και δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά περίπτωση, ιδιαίτερα στη διάρκεια μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές στο ίδιο τουρνουά εξέτισαν κανονικά τις ποινές τους, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη εξαίρεση πλήττει την ισονομία και δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία της διοργάνωσης.