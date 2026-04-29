Emily in... Mykonos - Το ανακοίνωσε στο υπουργικό ο Μητσοτάκης

Ευδιάθετος ήταν, όπως πληροφορείται η στήλη, ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Απριλίου. Μάλιστα, στο πλαίσιο της παρουσίασης από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, της νέας Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, αλλά και της αντίστοιχης από τον πρόεδρο του ΕΚΟΜΕ του 5ετους σχεδίου δράσης του Οργανισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην έναρξη μετά τα μέσα Μαίου της διεθνούς φήμης τηλεοπτικής σειράς Emily in Paris στη Μύκονο. Πρόκειται για τη σειρά με την οποία ο ίδιος, θυμίζω, είχε πει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 πως προτιμά να παρακολουθεί για να χαλαρώνει.

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά, που ο πρωθυπουργός αναφέρεται στα πολλαπλά, όσο και πολυεπίπεδα οφέλη από την προτίμηση, που επιδεικνύουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παγκόσμιου βεληνεκούς παραγωγές.