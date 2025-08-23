Εμινέ «καλεί» Μελάνια για τα παιδιά της Γάζας: «Σας ζητώ να στείλετε επιστολή και στον Νετανιάχου»

Επιστολή προς τη Μελάνια Τραμπ απέστειλε η Εμινέ Ερντογάν ζητώντας της να στείλει επιστολή στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, «με την ισχυρή έκκληση για τον τερματισμό της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στην επιστολή της η Πρώτη Κυρία της Τουρκίας χαιρετά τη Μελάνια Τραμπ «με ειλικρινή αγάπη και σεβασμό» και αναφέρει ότι η ειλικρινής συνομιλία και η ευγενική φιλοξενία της κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει από τότε έξι χρόνια, παραμένουν ζωντανές στη μνήμη της.

Η Εμινέ Ερντογάν αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου που είχαν οι δυο τους και του περιπάτου τους στον κήπο, της έδωσαν την αίσθηση ότι η Μελάνια διαθέτει ευαισθησία για τα τρέχοντα ζητήματα και ότι αυτή η ευαισθησία αντανακλάται και στην επιστολή που έγραψε πρόσφατα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας.



Θεωρεί ότι τα όσα έγραψε η Τραμπ στην εν λόγω επιστολή εκφράζουν τα κοινά συναισθήματα της ανθρωπότητας και δηλώνει πως εκτιμά αυτή την πολύτιμη στάση, λέγοντας ότι «η ευαισθησία που επιδείξατε προς τα ορφανά παιδιά στην Ουκρανία είναι μια πρωτοβουλία που εμπνέει ελπίδα στις καρδιές».

Στη συνέχεια, επισημαίνει ότι τα παιδιά της Ουκρανίας δεν είναι τα μόνα των οποίων το γέλιο έχει σβήσει, κάνοντας αναφορά στα παιδιά της Παλαιστίνης που «δικαιούνται την ίδια χαρά, την ίδια ελευθερία, το ίδιο αξιοπρεπές μέλλον».

«Σε αυτές τις μέρες που ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και η αναγνώριση της Παλαιστίνης έχει μετατραπεί σε παγκόσμια βούληση, πιστεύω ότι μία έκκληση εκ μέρους σας για τη Γάζα θα αποτελέσει την εκπλήρωση μιας ιστορικής ευθύνης προς τον λαό της Παλαιστίνης» υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η σύζυγος του Τούρκου προέδρου.