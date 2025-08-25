Έμμεση απάντηση Τσίπρα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αιχμές για την οικονομική πολιτική

Μια έμμεση απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στις «βολές» που εξαπέλυσε νωρίτερα, τη Δευτέρα, εναντίον του, έδωσε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ο Αλέξης Τσίπρας .

Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να «ανεβάσει» ορισμένα από τα αποσπάσματα της πρόσφατης συνέντευξης που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde», στα οποία ασκούσε κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική. Επί της ουσίας, ο κ.Τσίπρας επιχειρεί να δείξει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα» και επέλεξε μια «χυδαία» και «τοξική» -όπως ο ΣΥΡΙΖΑ τη χαρακτήρισε- επίθεση εναντίον του, χωρίς να απαντάει επί της ουσίας στα όσα δήλωσε.

Είναι προφανές ότι όσο οι φήμες για την ολική επαναφορά του πρώην πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική ζωή, θα αυξάνονται, τόσο θα ανεβαίνουν και οι τόνοι με το Μέγαρο Μαξίμου. Άλλωστε, αρκετοί συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι έκδηλη η ανησυχία για κάθε δημόσια εμφάνιση του.