Εμμηνόπαυση και εγκέφαλος: Πώς το λίπος στη μέση των γυναικών επηρεάζει τη σκέψη και τη συγκέντρωση

Οι ορμονικές και σωματικές αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση φαίνεται πως δεν επηρεάζουν μόνο το σώμα, αλλά και τον εγκέφαλο. Νέα αμερικανική μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες που αποθηκεύουν περισσότερο λίπος γύρω από τη μέση παρουσιάζουν χαμηλότερη απόδοση σε τεστ μνήμης και γνωστικών δεξιοτήτων, ιδίως στα πρώτα χρόνια μετά την εμμηνόπαυση. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Menopause και παρακολούθησε τη νοητική λειτουργία εκατοντάδων γυναικών για διάστημα τεσσάρων ετών.

Κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης, ο οργανισμός των γυναικών υφίσταται μια φυσική μείωση των οιστρογόνων, η οποία συνδυάζεται συχνά με μεταβολές στη σύσταση του σώματος. Ένα από τα πιο κοινά φαινόμενα είναι η αύξηση του λίπους στην κοιλιά — αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν “κεντρική παχυσαρκία”. Σε αντίθεση με το υποδόριο λίπος, το σπλαχνικό λίπος που συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα είναι ιδιαίτερα ενεργό μεταβολικά, προκαλεί φλεγμονές και μειώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών και μεταβολικών παθήσεων.

Το λίπος στη μέση και ο ρόλος των οιστρογόνων

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες εξετάζουν πώς αυτές οι μεταβολικές αλλαγές σχετίζονται και με την υγεία του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος διαθέτει υποδοχείς οιστρογόνων, ιδιαίτερα σε περιοχές που ελέγχουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν και την Mayo Clinic υπέθεσαν ότι η πτώση των οιστρογόνων, σε συνδυασμό με την αυξημένη αποθήκευση λίπους στη μέση, μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη γνωστική λειτουργία σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.

Πώς έγινε η μελέτη και ποια ήταν τα αποτελέσματα

Η μελέτη, που βασίστηκε σε στοιχεία από την κλινική έρευνα KEEPS (Kronos Early Estrogen Preventive Study), ανέλυσε δεδομένα από περισσότερες από 700 γυναίκες ηλικίας 42 έως 58 ετών. Όλες είχαν περάσει την εμμηνόπαυση τα τελευταία τρία χρόνια και δεν εμφάνιζαν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες: μία έλαβε οιστρογόνα σε μορφή χαπιού, μία μέσω δερματικού επιθέματος και μία τρίτη έλαβε εικονικό φάρμακο.

Οι ερευνητές μέτρησαν την αναλογία μέσης προς γοφούς — δηλαδή το πηλίκο της περιμέτρου μέσης προς την περίμετρο γοφών — ως δείκτη κοιλιακού λίπους. Παράλληλα, αξιολόγησαν τις γνωστικές ικανότητες των γυναικών στην έναρξη της μελέτης και στη συνέχεια στους 18, 36 και 48 μήνες, χρησιμοποιώντας μια σειρά από τεστ που κάλυπταν τέσσερις βασικές περιοχές: μνήμη, προσοχή, ταχύτητα σκέψης και οπτικοχωρικές δεξιότητες.

Τι δείχνει η αυξημένη συγκέντρωση κοιλιακού λίπους

Στην αρχική φάση, οι γυναίκες με υψηλότερη αναλογία μέσης-γοφών είχαν γενικά χαμηλότερες επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες τεστ. Αυτό αποκάλυψε έναν άμεσο συσχετισμό ανάμεσα στην αυξημένη συγκέντρωση κοιλιακού λίπους και στη μειωμένη γνωστική απόδοση. Ωστόσο, η πιο ενδιαφέρουσα διαπίστωση ήρθε με την πάροδο του χρόνου: όσες γυναίκες είχαν αυξημένη αναλογία μέσης-γοφών στην αρχή της μελέτης παρουσίασαν επιπλέον πτώση στην ικανότητα οπτικής προσοχής και εκτελεστικής λειτουργίας, δηλαδή στις δεξιότητες που βοηθούν στην οργάνωση, τη συγκέντρωση και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Οι υπόλοιποι τομείς της νοητικής λειτουργίας — όπως η μνήμη και η γλωσσική— δεν παρουσίασαν σημαντική επιδείνωση, γεγονός που δείχνει ότι η κοιλιακή παχυσαρκία ίσως επηρεάζει πιο έντονα συγκεκριμένα “κυκλώματα” του εγκεφάλου. Εντυπωσιακό είναι ότι η χρήση ορμονικής θεραπείας δεν φάνηκε να αλλάζει αυτή τη σχέση. Είτε οι γυναίκες έπαιρναν οιστρογόνα από το στόμα, είτε μέσω δέρματος, είτε placebo, η επίδραση της αναλογίας μέσης-γοφών στις γνωστικές επιδόσεις παρέμεινε η ίδια.

Οι επιστήμονες σχεδιάζουν να συνεχίσουν την παρακολούθηση των γυναικών ώστε να διερευνηθεί εάν οι αλλαγές αυτές επιμένουν ή εντείνονται με τα χρόνια. Παρά τους περιορισμούς, τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι η μεταβολική υγεία συνδέεται στενά με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, η πρόληψη μέσω σωστής διατροφής, άσκησης και έγκαιρης φροντίδας του σωματικού βάρους είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτεί τόσο η σωματική όσο και η πνευματική ευεξία μετά την εμμηνόπαυση.