Εμμηνόπαυση: Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι συνοδεύεται από μείωση της φαιάς ουσίας και αυξημένο άγχος

Η εμμηνόπαυση δεν είναι απλώς το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου μιας γυναίκας. Σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη, συνοδεύεται από μετρήσιμες αλλαγές στον εγκέφαλο και από επιδείνωση της ψυχικής υγείας, κυρίως με αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Medicine, ρίχνουν φως σε μια βιολογική μετάβαση που συχνά υποτιμάται ή περιορίζεται μόνο στα σωματικά της συμπτώματα.

Όπως αναφέρεται στο PsyPost, η εμμηνόπαυση σηματοδοτείται από τη διακοπή της εμμήνου ρύσεως και την απότομη πτώση των ορμονών του φύλου. Για πολλές γυναίκες, αυτή η φάση συνοδεύεται από εξάψεις, διαταραχές ύπνου, κόπωση και έντονες μεταβολές στη διάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετές στρέφονται στη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (HRT), αναζητώντας ανακούφιση από τα συμπτώματα. Ωστόσο, εδώ και χρόνια, η επιστημονική κοινότητα διαφωνεί για το αν οι ορμόνες προστατεύουν ή επιβαρύνουν τον εγκέφαλο.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να διερευνήσουν πιο συστηματικά το ζήτημα, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ ανέλυσαν δεδομένα από τη UK Biobank, μία από τις μεγαλύτερες βάσεις βιοϊατρικών πληροφοριών παγκοσμίως. Το δείγμα περιλάμβανε σχεδόν 125.000 γυναίκες, οι οποίες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: πριν την εμμηνόπαυση, μετά την εμμηνόπαυση χωρίς ορμονοθεραπεία και μετά την εμμηνόπαυση με χρήση HRT.

Η ανάλυση έδειξε ότι οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ανέφεραν σαφώς περισσότερα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης σε σχέση με όσες δεν είχαν ακόμη περάσει αυτή τη φάση. Παράλληλα, η ποιότητα του ύπνου φαινόταν να χειροτερεύει. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι γυναίκες που έκαναν ορμονική θεραπεία ανέφεραν ακόμη περισσότερες ψυχικές δυσκολίες και μεγαλύτερη κόπωση από εκείνες που δεν έπαιρναν ορμόνες.

Το εύρημα αυτό φαινόταν αρχικά παράδοξο, καθώς η HRT συχνά συνταγογραφείται για τη βελτίωση της διάθεσης. Όταν όμως οι ερευνητές εξέτασαν το ιατρικό ιστορικό των συμμετεχουσών, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που λάμβαναν ορμόνες είχαν συχνότερα ιστορικό άγχους ή κατάθλιψης πριν ξεκινήσουν τη θεραπεία. Με άλλα λόγια, οι γιατροί πιθανότατα χορηγούσαν HRT σε όσες ήδη εμφάνιζαν πιο έντονα συμπτώματα.

Οι ορμόνες και η ταχύτητα σκέψης

Η μελέτη εξέτασε και τις γνωστικές λειτουργίες, εστιάζοντας κυρίως στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο χρόνος αντίδρασης επιβραδύνεται με την ηλικία. Ωστόσο, η εμμηνόπαυση φάνηκε να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το σημείο, η ορμονική θεραπεία έδειξε σαφές όφελος: οι γυναίκες που έπαιρναν ορμόνες είχαν χρόνους αντίδρασης αντίστοιχους με εκείνους των προεμμηνοπαυσιακών γυναικών.

Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικές διαφορές στη μνήμη. Τόσο η εργαζόμενη μνήμη όσο και η λεγόμενη «προοπτική μνήμη» –η ικανότητα να θυμόμαστε να κάνουμε κάτι στο μέλλον– παρέμειναν σε παρόμοια επίπεδα και στις τρεις ομάδες.

Τι δείχνουν οι μαγνητικές τομογραφίες

Ιδιαίτερη σημασία είχαν τα ευρήματα από τις μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου, που πραγματοποιήθηκαν σε περίπου 11.000 γυναίκες. Εντοπίστηκε μείωση της φαιάς ουσίας σε περιοχές κρίσιμες για τη μνήμη και τη ρύθμιση των συναισθημάτων, όπως στον ιππόκαμπο και στον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου, που ήταν πιο έντονη στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και, απροσδόκητα, ακόμη μεγαλύτερη σε όσες έκαναν ορμονοθεραπεία.

Οι περιοχές αυτές συνδέονται συχνά με νευροεκφυλιστικές νόσους, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της εμμηνόπαυσης. Οι ερευνητές τονίζουν, ωστόσο, ότι η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει αιτιακή σχέση· δεν είναι ξεκάθαρο αν οι ορμόνες επηρεάζουν άμεσα τον εγκέφαλο ή αν οι γυναίκες που τις λαμβάνουν είχαν εξαρχής διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Παρά τους περιορισμούς, το μήνυμα είναι σαφές: η εμμηνόπαυση αποτελεί μια βαθιά βιολογική και ψυχολογική αλλαγή. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ουσιαστική υποστήριξη των γυναικών, όχι μόνο για τα σωματικά, αλλά και για τα ψυχικά τους συμπτώματα.