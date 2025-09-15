Emmys 2025: Έγραψε ιστορία ο 15χρονος πρωταγωνιστής του «Adolescence» - Όλα τα βραβεία της βραδιάς

Μπορεί η κωμική σειρά «The Studio» να αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των Emmy του 2025, κατακτώντας συνολικά 13 βραβεία, ωστόσο όλα τα βλέμματα της σκηνής του Hollywood τράβηξε ο νεαρός ηθοποιός Όουεν Κούπερ, ο οποίος έγραψε ιστορία ως ο νεότερος που κατακτά ποτέ το εν λόγω βραβείο.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία του δράματος, η νέα ιατρική σειρά «The Pitt» κατέκτησε το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ ο πρωταγωνιστής Νόα Γουάιλ, το βραβείο του Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά. Η Κάθριν Λανάσα αναδείχθηκε νικήτρια του βραβείου Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά με τη σειρά συνολικά να κατακτά πέντε βραβεία Emmy.

Έγραψε ιστορία ο νεαρός πρωταγωνιστής του «Adolescence»

Η δραματική σειρά του Netflix «Adolescence», που έκανε θραύση με το πρωτοποριακό σενάρια σχετικό με τις ζωές των εφήβων και της ενδοσχολικής βίας κατέκτησε οκτώ βραβεία στη βραδιά. Ο Βρετανός ηθοποιός Όουεν Κούπερ, στην ηλικία των 15 ετών, έγινε ο νεότερος άνδρας που κέρδισε ποτέ βραβείο Emmy γράφοντας τη δική του ιστορία.

With his win for #Adolescence, 15-year-old Owen Cooper becomes the youngest male #Emmy winner for acting ever. pic.twitter.com/TJedAvLy2F — New York Magazine (@NYMag) September 15, 2025

Η ιστορική νίκη του Όουεν κέντρισε την προσοχή, με την ελίτ του Χόλιγουντ να χειροκροτεί όρθια τον μαθητή από το Γουόρινγκτον καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το ιστορικό βραβείο από την Σίντνεϊ Σουίνι.

«Το να στέκομαι εδώ πάνω είναι τόσο σουρεαλιστικό. Ειλικρινά, όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα θεάτρου πριν από δύο χρόνια, δεν περίμενα καν να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ», είπε στην ομιλία του ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «αλλά νομίζω ότι απόψε αποδεικνύει ότι αν ακούσεις, συγκεντρωθείς και βγεις από τη ζώνη άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα στη ζωή».

Κλείνοντας, ο νεαρός ηθοποιός υπογράμμισε πως «δεν ήμουν τίποτα πριν από τρία χρόνια. Είμαι εδώ τώρα. Αν ακούσεις, συγκεντρωθείς και βγεις λίγο από τη ζώνη άνεσής σου, ποιος νοιάζεται αν ντραπείς λίγο;»

Η λίστα με τα βραβεία