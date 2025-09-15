Emmys 2025: Έγραψε ιστορία ο 15χρονος πρωταγωνιστής του «Adolescence» - Όλα τα βραβεία της βραδιάς
Η κωμική σειρά «The Studio» ήταν εκείνη που μέτρησε τα περισσότερα βραβεία της νύχτας με 13 ενώ και η σειρά «The Pitt» είχε την... τιμητική της.
Μπορεί η κωμική σειρά «The Studio» να αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής των Emmy του 2025, κατακτώντας συνολικά 13 βραβεία, ωστόσο όλα τα βλέμματα της σκηνής του Hollywood τράβηξε ο νεαρός ηθοποιός Όουεν Κούπερ, ο οποίος έγραψε ιστορία ως ο νεότερος που κατακτά ποτέ το εν λόγω βραβείο.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία του δράματος, η νέα ιατρική σειρά «The Pitt» κατέκτησε το Emmy Καλύτερης Δραματικής Σειράς, ενώ ο πρωταγωνιστής Νόα Γουάιλ, το βραβείο του Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά. Η Κάθριν Λανάσα αναδείχθηκε νικήτρια του βραβείου Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά με τη σειρά συνολικά να κατακτά πέντε βραβεία Emmy.
Έγραψε ιστορία ο νεαρός πρωταγωνιστής του «Adolescence»
Η δραματική σειρά του Netflix «Adolescence», που έκανε θραύση με το πρωτοποριακό σενάρια σχετικό με τις ζωές των εφήβων και της ενδοσχολικής βίας κατέκτησε οκτώ βραβεία στη βραδιά. Ο Βρετανός ηθοποιός Όουεν Κούπερ, στην ηλικία των 15 ετών, έγινε ο νεότερος άνδρας που κέρδισε ποτέ βραβείο Emmy γράφοντας τη δική του ιστορία.
Η ιστορική νίκη του Όουεν κέντρισε την προσοχή, με την ελίτ του Χόλιγουντ να χειροκροτεί όρθια τον μαθητή από το Γουόρινγκτον καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το ιστορικό βραβείο από την Σίντνεϊ Σουίνι.
«Το να στέκομαι εδώ πάνω είναι τόσο σουρεαλιστικό. Ειλικρινά, όταν ξεκίνησα αυτά τα μαθήματα θεάτρου πριν από δύο χρόνια, δεν περίμενα καν να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ», είπε στην ομιλία του ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «αλλά νομίζω ότι απόψε αποδεικνύει ότι αν ακούσεις, συγκεντρωθείς και βγεις από τη ζώνη άνεσής σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα στη ζωή».
Κλείνοντας, ο νεαρός ηθοποιός υπογράμμισε πως «δεν ήμουν τίποτα πριν από τρία χρόνια. Είμαι εδώ τώρα. Αν ακούσεις, συγκεντρωθείς και βγεις λίγο από τη ζώνη άνεσής σου, ποιος νοιάζεται αν ντραπείς λίγο;»
Η λίστα με τα βραβεία
- Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt (HBO|Max)
- Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio (Apple TV+)
- Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Adolescence
- Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt
- Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπριτ Λόουερ – Severance
- Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρόγκεν – The Studio
- Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks
- Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τράμελ Τίλμαν – Severance
- Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κάθριν Λανάσα – The Pitt
- Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere
- Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Εϊνμπίντερ – Hacks
- Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence
- Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι – The Penguin
- Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Οουεν Κούπερ – Adolescence
- Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Εριν Ντόχερτι – Adolescence
- Ριάλιτι Παιχνίδι Διαγωνισμού: The Traitors
- Variety Σειρά με Σενάριο: Last Week Tonight with John Oliver
- Καλύτερο Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert
- Variety Special (Live): SNL50 – The Anniversary Special
- Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Ανταμ Ράνταλ – Slow Horses («Hello Goodbye»)
- Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Εβαν Γκόλντμπεργκ, Σεθ Ρόγκεν – The Studio («The Oner»)
- Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Φίλιπ Μπαραντίνι – Adolescence
- Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία: Τζακ Θορν, Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence
- Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Εβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Αλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ – The Studio
- Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Νταν Γκιλρόι – Andor («Welcome to the Rebellion»)
- Σενάριο σε Variety Σειρά: Last Week Tonight with John Oliver