Σπορ Κιλιάν Εμπαπέ Εθνική Γαλλίας Ποδόσφαιρο Μουντιάλ

Εμπαπέ: Η φωτογραφία με την Εξπόσιτο που διαγράφηκε σε... χρόνο ρεκόρ

Αυτή είναι η εικόνα που έμεινε δημόσια στο προφίλ του Κιλιάν Εμπαπέ μόλις για λίγα δευτερόλεπτα με πρωταγωνίστρια την Έστερ Εξπόσιτο.

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Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ Κιλιάν Εμπαπέ, προκάλεσε πάλι «ερωτηματικά» στα social media, αφού ανέβασε μία φωτογραφία μετά από λίγα δευτερόλεπτα τη διέγραψε.

Αν και η δημοσίευση αφαιρέθηκε σχεδόν αμέσως, αρκετοί χρήστες πρόλαβαν να τραβήξουν screenshot, τα οποία άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media. Την αποκάλυψη έκανε ο Ισπανός content creator Χάβι Ογιός, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση παρέμεινε ενεργό μόνο για μερικά δευτερόλεπτα πριν εξαφανιστεί.

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Screenshot

Αυτή η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στις 5:30 τα ξημερώματα, μετά τον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Κανείς δεν έχει καταλάβει αν ήταν κάποια ανάρτηση η οποία έγινε καταλάθος, ή αν ο Γάλλος σταρ ήθελε να την ανεβάσει στη λίστα «στενοί φίλοι». Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση σε όλο τον χώρο των social media.

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Σπορ Κιλιάν Εμπαπέ Εθνική Γαλλίας Ποδόσφαιρο Μουντιάλ

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