Εμπαπέ σε Πρεστιάνι: «Είσαι ένας γ@@@μένος ρατσιστής» (video)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν έξαλλος με τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι μετά τις καταγγελίες του Βινίσιους για ρατσιστική επίθεση του Αργεντινού.

H ένταση μεταξύ των παικτών στο Μπενφίκα - Ρεάλ/ ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η σπουδαία αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (0-1) για τα playoffs του Champions League επισκιάστηκε από τις καταγγελίες του Βινίσιους πως δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, κάτι που ανάγκασε το διαιτητή, Φρανσουά Λετεξιέ, να διακόψει προσωρινά το παιχνίδι και προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Κιλιάν Εμπαπέ.

Όλα ξεκίνησαν μετά το γκολ του Βινίσιους, όταν ο Βραζιλιάνος κατήγγειλε πως ο Αργεντινός μέσος τον αποκάλεσε «μαϊμού». Οι κάμερες του Movistar+ κατέγραψαν τον Εμπαπέ σε έξαλλη κατάσταση να επιτίθεται φραστικά στον παίκτη των «αετών», φωνάζοντας επανειλημμένα: «Είσαι γ* ρατσιστής!».

«Όχι μαϊμού αλλά αδελφή»

Μετά το τέλος του αγώνα, ο ίδιος ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι τοποθετήθηκε περί του θέματος τονίζοντας: «Θέλω να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν απηύθυνα ρατσιστικές προσβολές στον Βίνι Τζούνιορ, ο οποίος δυστυχώς παρερμήνευσε αυτά που νόμιζε ότι άκουσε. Ποτέ δεν ήμουν ρατσιστής με κανέναν και μετανιώνω για τις απειλές που έλαβα από παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης».

