Εμπλοκή στην παράδοση σορών Ισραηλινών ομήρων - Η Χαμάς έστειλε λείψανα που ανήκουν σε Παλαιστίνιο

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου η παράδοση από τη Χαμάς 4 ακόμα σορών Ισραηλινών ομήρων, στα πλαίσια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός την οποία αποδέχθηκαν τόσο η παλαιστινιακή οργάνωση όσο και το Ισραήλ.



Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ όλους τους νεκρούς ομήρους που κρατούσε στη Γάζα σε διάστημα 72 ωρών αφού τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, δηλαδή το αργότερο ως τις 12:00 της Δευτέρας.



Όμως, αν και η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε εγκαίρως τους ζωντανούς ομήρους (20 ανθρώπους), ως το βράδυ της Τρίτης είχε παραδώσει μόλις 8 σορούς νεκρών ομήρων από τις συνολικά 28 που κρατούσε στη Γάζα.

Μάλιστα, μία εκ των σορών που επέστρεψε η Χαμάς στο Ισραήλ, δεν ανήκει σε κάποιον από τους ομήρους αλλά σε Παλαιστίνιο από τη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο, που επικαλούνται οι Times of Israel.



Από τις 4 σορούς που επιστράφησαν τελευταία, ταυτοποιήθηκαν εκείνες των Ουριέλ Μπαρούχ, Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια του κατοίκου της Ιερουσαλήμ που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova σε ηλικία 35 ετών.

Οι συγγενείς των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί ανακοίνωσαν επίσης την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ. Στρατιώτης ηλικίας 18 ετών, ο Ταμίρ Νιμρόντι είχε αιχμαλωτισθεί σε στρατιωτική βάση στα σύνορα της Γάζας.

Οδηγός ταξί ηλικίας 53 ετών, ο Εϊτάν Λεβί σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της επίθεσης της Χαμάς.



The families of the hostages and the released embrace the family of Eitan Levi at this difficult time, following the return of their beloved Eitan z"l to Israel last night for a proper burial.



Alongside the grief and the understanding that their hearts will never be whole again,… pic.twitter.com/1YZ8HJuWuC — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 15, 2025

Τι ισχυρίζεται η Χαμάς

Η Χαμάς από την πλευρά της, δήλωσε ότι τηρεί τις δεσμεύσεις της μετά την επιστροφή μίας σορού, που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν όμηρος.



Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Hazem Qassem, δηλώνει ότι η Χαμάς τηρεί τις δεσμεύσεις της για την επιστροφή των σορών των ομήρων στρατιωτών, σε μια προφανή, έμμεση αναγνώριση των κατηγοριών του Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει τη συμφωνία.



Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 21 σορούς ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.



Ο Qassem πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «διέπραξε σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας όταν σκότωσε αμάχους στη Shejaiya και τη Rafah, και καλούμε τους μεσολαβητές να υποχρεώσουν το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του».



Ανοίγει το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα

Κατηγορώντας τη Χαμάς ότι κωλυσιεργεί και καθυστερεί τη διαδικασία, ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών και προσωπικότητα της ακροδεξιάς Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ ζήτησε το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου από τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διακόψει εντελώς την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.



Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN, η απόφαση να επαναλειτουργήσει το πέρασμα στη Ράφα ελήφθη αφού το Ισραήλ ενημερώθηκε για την πρόθεση της Χαμάς να παραδώσει ακόμη τέσσερις σορούς σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, κάτι που προς το παρόν η οργάνωση δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως.