Εμπλοκή στο Αιγαίο μετά από 3 χρόνια: Αναχαιτίστηκαν τουρκικά F-16 από ελληνικά μαχητικά

Μετά τις φραστικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος, σε προκλήσεις και επί του πεδίου προχώρησε η Άγκυρα, ταράζοντας για ακόμη μία φορά τα «ήρεμα νερά» μεταξύ των δύο χωρών, καθώς σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, σημειώθηκε η πρώτη εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο μετά από σχεδόν τρία χρόνια.

Στις 12:30 το μεσημέρι, ζεύγος οπλισμένων τουρκικών F-16 παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο μεταξύ Λήμνου και Λέσβου και άμεσα σήμανε συναγερμός. Ελληνικά μαχητικά απογειώθηκαν από τα αεροδρόμια επιφυλακής προκειμένου να αναχαιτίσουν τα τουρκικά μαχητικά, τα οποία, κατά την εμπλοκή που ακολούθησε, προχώρησαν σε ελιγμούς προτού επιστρέψουν στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Μια ημέρα μετά την τελετή παράδοσης στο Πολεμικό Ναυτικό της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», η τουρκική πολεμική αεροπορία, δείχνοντας τον εκνευρισμό της, επέστρεψε στο Αιγαίο με μαχητικά F-16, αεροσκάφος ναυυτικής συνεργασίας ATR-72 και UAV. Συνολικά, η TAF προχώρησε σε τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών και οκτώ παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.

Σημειώνεται, πως η τελευταία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών είχε καταγραφεί στις 2 Φεβρουαρίου 2023, λίγες ημέρες πριν τον καταστροφικό σεισμό που είχε σημειωθεί στην Τουρκία.