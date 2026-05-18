Έμπολα: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το τελευταίο ξέσπασμα του ιού - Σε κατάσταση συναγερμού ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Η έξαρση αποδίδεται στον ιό Bundibugyo, μια από τις μορφές του ιού Έμπολα για την οποία δεν υπάρχουν σήμερα εγκεκριμένα ειδικά εμβόλια ή θεραπείες. Ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η κατάσταση δεν πληροί προς το παρόν τα κριτήρια μιας «πανδημικής έκτακτης ανάγκης», όμως ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς στην περιοχή θεωρείται υψηλός.

Η επιδημία πλήττει κυρίως την απομακρυσμένη επαρχία Ιτούρι στο βορειοανατολικό Κονγκό, κοντά στα σύνορα με την Ουγκάντα. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, έως τις 16 Μαΐου 2026 είχαν αναφερθεί 8 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, 246 ύποπτα κρούσματα και 80 ύποπτοι θάνατοι στην Ιτούρι. Παράλληλα, η Ουγκάντα έχει καταγράψει δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο, στην πρωτεύουσα Καμπάλα, με τους δύο ασθενείς να έχουν ταξιδέψει από το Κονγκό.

Η αμερικανική CDC έδωσε στη συνέχεια ελαφρώς υψηλότερο απολογισμό για το Κονγκό, κάνοντας λόγο για 10 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θανάτους, επισημαίνοντας πάντως ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν όσο εξελίσσεται η επιδημία. Η διαφορά αυτή αποδίδεται στη γρήγορη μεταβολή των δεδομένων από ημέρα σε ημέρα.

Τι είναι ο Έμπολα

Ο Έμπολα είναι μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα αιμορραγική νόσος που μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένου ατόμου, καθώς και μέσω επαφής με μολυσμένα αντικείμενα ή με τη σορό ανθρώπου που έχει πεθάνει από τη νόσο. Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν συνήθως πυρετό, κόπωση, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο και πονόλαιμο, ενώ αργότερα μπορεί να εμφανιστούν εμετοί, διάρροια, κοιλιακό άλγος και σε βαριές περιπτώσεις εσωτερική ή εξωτερική αιμορραγία.

Ο ιός Bundibugyo είναι μια από τις γνωστές μορφές του Έμπολα και αυτή είναι μόλις η τρίτη καταγεγραμμένη επιδημία που αποδίδεται στη συγκεκριμένη παραλλαγή, μετά τις εξάρσεις στην Ουγκάντα το 2007-2008 και στο Κονγκό το 2012. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ποσοστό θνητότητας για το συγκεκριμένο στέλεχος κυμαίνεται περίπου μεταξύ 25% και 40%, αν και ιστορικά οι επιδημίες Έμπολα έχουν παρουσιάσει θνητότητα από 25% έως 90%, με μέσο όρο περίπου 50%.

Η ανησυχία των υγειονομικών αρχών δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά και στις συνθήκες στην περιοχή. Η Ιτούρι είναι μια επαρχία με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και με χρόνιο πρόβλημα ασφάλειας, κάτι που δυσκολεύει τον εντοπισμό επαφών, τη γρήγορη απομόνωση ασθενών και τη δημιουργία ασφαλών αλυσίδων φροντίδας. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) προειδοποίησαν ότι ο συνδυασμός πολλών θανάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξάπλωσης σε περισσότερες από μία υγειονομικές ζώνες και διασυνοριακής μετάδοσης είναι εξαιρετικά ανησυχητικός.

Σε κατάσταση συναγερμού

Στο πεδίο έχουν ήδη κινητοποιηθεί διεθνείς και εθνικοί μηχανισμοί. Η CDC ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί δυνάμεις από τα γραφεία της στο Κονγκό και την Ουγκάντα, με έμφαση στην επιδημιολογική επιτήρηση, την ιχνηλάτηση επαφών και τις εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ θα αποσταλεί πρόσθετη υποστήριξη και από την Ατλάντα. Ο ΠΟΥ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ενισχύει τον διεθνή συντονισμό και κάλεσε τα γειτονικά κράτη να αυξήσουν άμεσα τα μέτρα ετοιμότητας.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωπη με τον Έμπολα. Αυτή είναι η 17η καταγεγραμμένη επιδημία Έμπολα στη χώρα από το 1976, όταν ο ιός αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά. Η πιο φονική έξαρση στη νεότερη ιστορία της χώρας ήταν εκείνη της περιόδου 2018-2020, που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους.