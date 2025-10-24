Εμπορικές διαπραγματεύσεις τέλος για ΗΠΑ και Καναδά - Η διαφήμιση που έκανε «τούρμπο» τον Τραμπ

Μια διαφήμιση στην οποία ο Ρόναλντ Ρίγκαν να μιλά αρνητικά για τους δασμούς, έκανε «τούρμπο» τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι ο Καναδάς είχε προβάλει μια διαφήμιση στην οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν μιλούσε αρνητικά για τους δασμούς.



«Με βάση την απαράδεκτη συμπεριφορά τους, ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ», έγραψε ο Τραμπ αργά το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2025.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιβάλει δασμό 35% στις καναδικές εισαγωγές, αν και έχει επιτρέψει εξαιρέσεις για αγαθά που εμπίπτουν στην USMCA - μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Μεξικό και τον Καναδά που διαπραγματεύτηκε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το βίντεο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση του Οντάριο, σχεδιάστηκε για να «παρέμβει» στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αναφερόμενος σε μια επερχόμενη απόφαση τον Νοέμβριο σχετικά με το εάν οι σαρωτικοί παγκόσμιοι δασμοί της Ουάσινγκτον είναι νόμιμοι.



Όπως αναφέρει το BBC, η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία για την προεδρική εξουσία του Τραμπ και την χαρακτηριστική οικονομική πολιτική του, αναγκάζοντας ενδεχομένως τις ΗΠΑ να επιστρέψουν δισεκατομμύρια που εισπράχθηκαν από δασμούς.

«Εμπορικοί φραγμοί βλάπτουν κάθε Αμερικανό»

Στη διαφήμιση διάρκειας ενός λεπτού που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, ακούγεται η φωνή του Ρίγκαν να αφηγείται εικόνες που περιλαμβάνουν το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και γερανούς στολισμένους με σημαίες των ΗΠΑ και του Καναδά.



Το βίντεο περιλαμβάνει αποσπάσματα από μια εθνική ραδιοφωνική ομιλία του Ρίγκαν το 1987, η οποία επικεντρώθηκε στο εξωτερικό εμπόριο.



«Όταν κάποιος λέει "ας επιβάλουμε δασμούς στις ξένες εισαγωγές", φαίνεται σαν να κάνει το πατριωτικό πράγμα προστατεύοντας τα αμερικανικά προϊόντα και τις θέσεις εργασίας. Και μερικές φορές, για μικρό χρονικό διάστημα λειτουργεί, αλλά μόνο για μικρό χρονικό διάστημα», λέει ο Ρίγκαν.



«Αλλά μακροπρόθεσμα, τέτοιοι εμπορικοί φραγμοί βλάπτουν κάθε Αμερικανό, εργαζόμενο και καταναλωτή».



«Οι υψηλοί δασμοί αναπόφευκτα οδηγούν σε αντίποινα από ξένες χώρες και στην πυροδότηση σφοδρών εμπορικών πολέμων... Οι αγορές συρρικνώνονται και καταρρέουν, επιχειρήσεις και βιομηχανίες κλείνουν και εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους», προσθέτει ο Ρίγκαν.

Τι λέει το ίδρυμα Ρόναλντ Ρίγκαν

Σε μια ανάρτηση στο X, το Ίδρυμα Ρόναλντ Ρίγκαν ανέφερε ότι η κυβέρνηση του Οντάριο χρησιμοποίησε «επιλεκτικό ήχο και βίντεο» των δηλώσεων του πρώην προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς.



«Η κυβέρνηση του Οντάριο δεν ζήτησε ούτε έλαβε άδεια για να χρησιμοποιήσει και να επεξεργαστεί τις παρατηρήσεις», προστίθεται στην ανακοίνωση.



Το ίδρυμα δήλωσε ότι η διαφήμιση «παραποιεί» τη δήλωση του πρώην προέδρου, χωρίς να διευκρινίζει το γιατί.



Ανέφερε ότι το ίδρυμα «εξερευνά τις νομικές του επιλογές».

🚨O Canada is running a $75M anti-tariff PROPAGANDA ad on TV, here in the United States of America—Directed at Republican Voters…



— Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) October 24, 2025

Το Οντάριο «ματώνει» από τους δασμούς

Στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο-διαφήμιση, ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, έγραψε ότι «δεν θα σταματήσουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τα επιχειρήματά μας κατά των αμερικανικών δασμών στον Καναδά».



Ο Φορντ, ο οποίος ηγείται της πιο πυκνοκατοικημένης επαρχίας του Καναδά και της μεγαλύτερης οικονομίας του, έχει ασκήσει έντονη κριτική στους αμερικανικούς δασμούς.



Το Οντάριο είναι μεταξύ των καναδικών επαρχιών που έχουν πληγεί περισσότερο από τους αμερικανικούς δασμούς, ιδίως στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και χάλυβα.



Ο Φορντ απάντησε στην προηγούμενη απειλή του Τραμπ για δασμούς κατά του Καναδά λέγοντας ότι ήταν πρόθυμος να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις ΗΠΑ.



Είχε επίσης περιγράψει τις εμπορικές πολιτικές της Ουάσινγκτον κατά του Καναδά ως κάτι που τράβηξε ένα μαχαίρι και «μας το έμπηξε απότομα» και κάλεσε τους Αμερικανούς νομοθέτες να ασκήσουν πίεση στον Τραμπ.



Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ και ο Νταγκ Φορντ δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την ανακοίνωση του Τραμπ.



Η διαφήμιση προβλήθηκε στο πλαίσιο μιας καμπάνιας αξίας 46,5 εκατομμυρίων ευρώ σε mainstream τηλεοπτικά κανάλια στις ΗΠΑ.



Ο Τραμπ έχει επίσης επιβάλει ειδικούς δασμούς ανά τομέα σε καναδικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του 50% στα μέταλλα και του 25% στα αυτοκίνητα.



Οι παγκόσμιοι δασμοί του Λευκού Οίκου -ιδίως στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα- έχουν πλήξει σκληρά τον Καναδά, προκαλώντας απώλειες θέσεων εργασίας και ασκώντας πιέσεις στις επιχειρήσεις.



Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον χρησιμοποίησε επίσης ένα παρόμοιο απόσπασμα του Ρίγκαν σε μια ανάρτηση στο X για να θέσει υπό αμφισβήτηση τους παγκόσμιους δασμούς του Τραμπ νωρίτερα φέτος.