Εμπρηστική επίθεση στο γραφείο του υφυπουργού Χάρη Θεοχάρη – Καταδίκη από τη Νέα Δημοκρατία

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε το πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο.

Το περιστατικό καταδίκασε η Νέα Δημοκρατία και με ανακοίνωσή κάνει λόγο για «ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!»

Το κυβερνών κόμμα κάλεσε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

«Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται» καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών είναι το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες. Είχε προηγηθεί η επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων που φορούσαν κράνη και κουκούλες, που δέχθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (25/10), λίγο πριν τις 23:30, ο Μάκης Βορίδης ο οποίος μαζί με την οικογένειά του βρισκόταν σε γνωστό εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης.