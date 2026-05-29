Εμπρηστικό πρωτοσέλιδο Turkiye: Συνδέει την Άλωση της Πόλης με την ένταση στα ελληνοτουρκικά

Ανεβαίνουν οι τόνοι τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Η εφημερίδα Turkiye με αφορμή και την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης πριν 573 χρόνια από τον Μωάμεθ τον Πορθητή, γράφει στο πρωτοσέλιδο της ότι «οι Έλληνες ψάχνονται για καυγά», κάνοντας αναφορά στις αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από το Καστελλόριζο, έχοντας κεντρική φωτογραφία της Άλωση της Πόλης.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η εφημερίδα Türkiye, δημοσιεύουν αναφορές για νέα ένταση στο Αιγαίο, κάνοντας λόγο για υπερπτήσεις ελληνικών μαχητικών κοντά στο Καστελλόριζο και την αντίδραση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδα, ελληνικά μαχητικά φέρονται να πραγματοποίησαν χαμηλή πτήση στην περιοχή του Καστελλορίζου, το οποίο απέχει μικρή απόσταση από τις τουρκικές ακτές στο Κας. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι τουρκικά F-16 απογειώθηκαν για αναχαίτιση, ενώ γίνεται λόγος για σύντομη εναέρια αντιπαράθεση, χωρίς να παρατίθενται επίσημα στοιχεία.

Το δημοσίευμα συνδέει το περιστατικό με το γενικότερο κλίμα έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας επίσης αναφορές στη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και στις εξελίξεις γύρω από εξοπλιστικά προγράμματα της περιοχής, όπως πιθανές αγορές πυραυλικών συστημάτων από την Κύπρο.

Παράλληλα, η τουρκική εφημερίδα αποδίδει τις εξελίξεις σε ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις και στην τουρκική στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας αναφορές στη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».