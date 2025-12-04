ΕΜΥ: Νέα «κόκκινη προειδοποίηση» για την κακοκαιρία BYRON - «Καμπανάκι» για fast floods

Στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) η ΕΜΥ αναφορικά με το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (4/12) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

Σήμερα Πέμπτη (4/12) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για fast floods

Την ίδια ώρα, τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, με τον γνωστό μετεωρολόγο να σημειώνει πως η σφοδρή κακοκαιρία ήδη πλήττει το 60% της ελληνικής επικράτειας, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, η σημερινή ημέρα κυλά με σχετικά ήπιες και συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, όμως από το απόγευμα και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση των φαινομένων, με έντονα καιρικά φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα.

Έχουν εντοπιστεί δύο βασικές ζώνες επικινδυνότητας, όπως αποτυπώνονται στους σχετικούς χάρτες πρόγνωσης:

Πρώτη ζώνη: Χαλκιδική, Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Αττική και Βοιωτία.

Δεύτερη ζώνη: Δυτική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες και νότια Κρήτη.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, όπου από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και νότια προάστια.

Ο κίνδυνος για γρήγορη συσσώρευση νερού και πλημμυρικά φαινόμενα (fast floods) είναι αυξημένος, με πιθανότητα βροχόπτωσης που μπορεί να ξεπεράσει τα 50 χιλιοστά.

Από απόψε το βράδυ και καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας σε θυελλώδεις εντάσεις. Αυτό θα προκαλέσει ραγδαίες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμύρες και σοβαρές ζημιές, ειδικά στις περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας όπου εκτείνονται εκτεταμένες γεωργικές εκτάσεις.