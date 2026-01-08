Εν αναμονή απαντήσεων από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για τις... μπαλωθιές της αστυνομικού

Εντός της ημέρας αναμένεται να αποφανθεί η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη γνησιότητα του βίντεο, στο οποίο φαίνεται μία 28χρονη αστυνομικός της Τροχαίας -που τους τελευταίους μήνες έχει απασχολήσει τόσο τις Εσωτερικές Υποθέσεις όσο και τα ΜΜΕ- να πραγματοποιεί άσκοπους πυροβολισμούς στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο έφτασε στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρχές της εβδομάδας, ενώ εστάλη και σε email τηλεοπτικών εκπομπών. Η προβολή του προκάλεσε αντίδραση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. που έκανε λόγο για εν εξελίξει έρευνα, ενώ εάν όντως αποδειχθεί ότι απεικονίζεται η συγκεκριμένη αστυνομικός θα υπάρξουν ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Στο βίντεο φαίνεται η 28χρονη με ένα πιστόλι των 9mm ανά χείρας να ρίχνει μπαλωθιές στον αέρα μέχρι να αδειάσει η γεμιστήρα του όπλου, υπό το βλέμμα κάποιων ανδρών.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι εφόσον αποδειχθεί η γνησιότητα του βίντεο, πιθανότατα πρόκειται για παλιό περιστατικό και συγκεκριμένα πριν 2-3 χρόνια σε ένα πανηγύρι. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μη σύννομη ενέργεια, πολλώ δε μάλλον εάν αναλογιστεί κανείς ότι η ΕΛ.ΑΣ. κήρυξε... πόλεμο στις μπαλωθιές μετά το διπλό φονικό στα Βορίζια της Κρήτης.

Σε αναρρωτική άδεια και χωρίς όπλο

Σε ότι αφορά την 28χρονη αστυνομικό, πριν από μερικές εβδομάδες είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία -ότι την χτύπησε- μέσα σε νυχτερινό κέντρο της Παραλιακής, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο μέσα από το μαγαζί που είχε πάει για να διασκεδάσει με την παρέα της.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι σήμερα η νεαρή και ιδιαίτερα εντυπωσιακή αστυνομικός της Τροχαίας βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια για ψυχολογικούς λόγους -μετά την καταγγελία που έγινε σε βάρος της και δεν βρέθηκαν επιβαρυντικά στοιχεία-, ενώ της έχει αφαιρεθεί και ο υπηρεσιακός οπλισμός όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και μέχρι την επανεξέταση της.