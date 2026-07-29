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Για λίγες ημέρες ο Πέτρος Κουσουλός άφησε πίσω του την απαιτητική καθημερινότητα και βρέθηκε στη Νάξο μαζί με τη σύζυγό του, Ευαγγελία, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης και καλοκαιρινής ανεμελιάς.

Και όπως φαίνεται, το πρόγραμμα των διακοπών δεν είχε μόνο βουτιές και βόλτες, αλλά και... παραδοσιακό γλέντι.

Το βίντεο από το πανηγύρι που έγινε viral

Ο γνωστός δημοσιογράφος βρέθηκε στο μεγάλο πανηγύρι στους Τρίποδες (Βίβλο) της Νάξου, όπου ο Παναγιώτης Μαύρος κράτησε αμείωτο το κέφι μέχρι αργά το βράδυ.

Το κλίμα αποδείχθηκε... μεταδοτικό, καθώς ο Πέτρος Κουσουλός δεν χρειάστηκε και πολλή ώρα να αφήσει στην άκρη το... ρεπορτάζ να σηκωθεί από τη θέση του να μπει στον χορό και να παρασυρθεί από τους νησιώτικους ρυθμούς.

Χαμογελαστός, ευδιάθετος και χωρίς ίχνος αμηχανίας, χόρεψε μαζί με τον κόσμο, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της βραδιάς και παρακινώντας ακόμη και τους γύρω του να μπουν στον κύκλο.

«Το ρεπορτάζ μπορεί να περιμένει...»

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με το χιουμοριστικό σχόλιο που συνόδευε το βίντεο να κλέβει επίσης την παράσταση:

«Εν ώρα εργασίας... το ρεπορτάζ μπορεί να περιμένει, ο χορός όχι!»

Και κρίνοντας από το χαμόγελό του, ο γνωστός δημοσιογράφος δεν φάνηκε να διαφωνεί ούτε στο ελάχιστο.