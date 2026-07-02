Ένα 11χρονο αγόρι από τον Καναδά πέθανε από λύσσα αφού ξύπνησε με μια νυχτερίδα στο πρόσωπο

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι ένας 11χρονος από τον Καναδά πέθανε από λύσσα αφού ξύπνησε με μια νυχτερίδα στη μύτη και το στόμα του.



Το περιστατικό συνέβη, σύμφωνα με το CNN, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ένα εξοχικό στο βόρειο Οντάριο το 2024, σύμφωνα με μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Canadian Medical Association Journal.

Το παιδί έδιωξε τη νυχτερίδα από το πρόσωπό του, με τον πατέρα του, στη συνέχεια, να την πιάνει και να την αφήνει ελεύθερη, ανέφεραν στην έκθεση γιατροί από το Τμήμα Παιδιατρικής Υγείας του Πανεπιστημίου της Μανιτόμπα, στον Καναδά.



Δεδομένου ότι το παιδί δεν παρουσίαζε ορατά σημάδια δαγκώματος και η συμπεριφορά του δεν φαινόταν ασυνήθιστη, οι γονείς του δεν ζήτησαν ιατρική βοήθεια.



Ωστόσο, 19 ημέρες αργότερα, το αγόρι άρχισε να αισθάνεται προοδευτικό μυρμήγκιασμα και μούδιασμα στη δεξιά πλευρά του προσώπου του και ακολούθησε οίδημα και απώλεια όρεξης.



Τέσσερις ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων, μια τοπική κλινική του συνταγογράφησε φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του έρπητα, καθώς θεωρήθηκε ότι παρουσίαζε συμπτώματα παράλυσης Bell που προκαλείται από τον ιό του έρπητα.



Τρεις ημέρες αργότερα, μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου της πόλης στο Οντάριο, με πόνο κατά την κατάποση και εμετό.



Κατά την εξέταση διαπιστώθηκαν έλκη στα ούλα του και ήπια βλάβη σε ένα νεύρο στη δεξιά πλευρά του προσώπου, το οποίο ελέγχει τη μάσηση.



Η οικογένεια του αγοριού ενημέρωσε τους γιατρούς για το περιστατικό με τη νυχτερίδα και, την επόμενη μέρα, ο γιατρός ενημέρωσε την τοπική αρχή δημόσιας υγείας.



Ωστόσο, το νοσοκομείο έδωσε εξιτήριο στο παιδί με την υποθετική διάγνωση της ούλο-στοματίτιδας, που προκαλείται από τον έρπητα.



Την επόμενη μέρα το πρωί, ο μικρός επέστρεψε στο νοσοκομείο με αδυναμία στη δεξιά πλευρά του προσώπου του, μειωμένη αίσθηση και δυσκολία στην ομιλία. Ενώ περίμενε να εισαχθεί, παρουσίασε πυρετό, δυσκολία στην κατάποση, σύγχυση και οπτικές ψευδαισθήσεις.



Μέχρι το βράδυ, η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί ραγδαία και εισήχθη στη ΜΕΘ. «Όταν εξετάσαμε την ασθενή, υποψιαστήκαμε ότι επρόκειτο για λύσσα», δήλωσαν οι γιατροί.



Μια εξέταση PCR επιβεβαίωσε τη διάγνωση της λύσσας την τέταρτη ημέρα της νοσηλείας του αγοριού. Η Καναδική Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων εντόπισε επίσης μια παραλλαγή του ιού της λύσσας των νυχτερίδων.



Το παιδί πέθανε την 17η ημέρα της νοσηλείας του.

Κάθε επαφή ανθρώπου με νυχτερίδα αποτελεί «υψηλό κίνδυνο»



Η λύσσα είναι ένας ιός που προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα των ανθρώπων και άλλων θηλαστικών και είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα.



Η μόλυνση μεταδίδεται μέσω δαγκώματος ή γρατσουνιάς από μολυσμένο ζώο ή εάν τα σωματικά υγρά του ζώου εισέλθουν στα μάτια, τη μύτη, το στόμα ή σε ανοιχτή πληγή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Καναδικής Κτηνιατρικής Ένωσης (CVMA).

Αν και κάθε χρόνο επιβεβαιώνονται αρκετές χιλιάδες κρούσματα λύσσας σε ζώα στον Καναδά, σύμφωνα με την CVMA, η λύσσα είναι πολύ σπάνια στους ανθρώπους στον Καναδά, με μόλις 28 κρούσματα σε ανθρώπους να έχουν αναφερθεί στη χώρα από το 1924.



Ο εν λόγω ασθενής ήταν η πρώτη αναφερόμενη περίπτωση λύσσας στο Οντάριο από το 1967, ανέφεραν οι γιατροί.



Στις Ηνωμένες Πολιτείες λιγότεροι από 10 άνθρωποι πεθαίνουν από λύσσα κάθε χρόνο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Ωστόσο, σημειώνεται ότι η λύσσα «αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία», καθώς εντοπίζεται σε άγρια ζώα σε ολόκληρη τη χώρα, με εξαίρεση τη Χαβάη.



Σε παγκόσμιο επίπεδο, η λύσσα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία σε περισσότερες από 150 χώρες, κυρίως στην Αφρική και την Ασία, προκαλώντας δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο, με τα παιδιά κάτω των 15 ετών να αποτελούν το 40% των θυμάτων, όπως ανέφερε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το 2024.

